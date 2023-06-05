Apple, bugün heyecanla beklenen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (Apple Worldwide Developers Conference – WWDC) etkinliğini ABD’de gerçekleştirdi. Etkinlikte, şirketin akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı saatler için hazırladığı yeni yazılım sürümleri tanıtıldı.

Halihazırda beklenen önemli noktalar arasında, şirket beklenen iOS 17’yi duyurdu ve her yeni işletim sistemi (OS) lansmanında olduğu gibi, bazı eski iPhone’lar “emekliye ayrılacak”.

Şirketin bu tür bir hamlesi donanım sektöründe zaten olağan bir şey. Apple her yıl yeni yazılım güncellemeleri yapıyor, ancak eski telefonları bir kenara bırakıyor. Bu da bu cihazları virüs gibi istenmeyen programların saldırılarına karşı daha hassas hale getiriyor.

Ancak bu, “üretimi durdurulan” iPhone’ların çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Aşağıdaki listede yer alan cihazlardan birine zaten sahip olanlar onu kullanmaya devam edebilecek. Ve şirket, örneğin, kritik kusurlar keşfedildiğinde cihazlar için iOS’un eski sürümlerini genellikle güncellemeye devam ediyor.

Hangi iPhone’lar iOS 17’yi almayacak?

2022’de Apple, iOS 16’nın gelişi nedeniyle iPhone 7 serisini rafa kaldırdı. Şimdi, iOS 17 ile birlikte, iPhone 8 serisi ve iPhone X de desteğini kaybetti.

Etkilenen modeller

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8 serisi, Arka kısım camdan yapılmıştı ve hala basınca duyarlı bir “Ana Ekran” düğmesi vardı. En güçlü model olan iPhone 8 Plus’ta hala 12MP kamera, A11 Bionic işlemci ve 5,5 inç’e kadar HD retina ekran bulunuyordu.

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Bu arada iPhone X, Apple’ın Face ID ve daha sürükleyici bir ekrana sahip ilk telefonuydu. A11 Bionic çip ile piyasaya sürülen telefon, mevcut nesil telefonlara kadar yararlanılan ve geliştirilen yeni bir tasarım çizgisi oluşturdu. Buna ek olarak, şirketin OLED ekrana sahip ilk modeli de oldu.

Hangi iPhone’lar iOS 17’ye güncellenecek?

Öte yandan yeni iOS 17 ile uyumlu iPhone’ların listesi hala geniş. A12 Bionic çip kullanan cihazları da sayarsak uyumlu modeller şunlar:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)