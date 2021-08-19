Apple
iPad Mini 6’nın Kasa Kalıpları Sızdırıldı
Bu yıl Apple’ın iPad tabletleri için büyük bir yıl oldu. Apple, iPad Pro serisini yeni M1 yonga seti ile güncelleyerek tabletleri dizüstü bilgisayarlarına yakın bir hale getirdi. Twitter kullanıcısı David Kowalski Apple iPad Mini 6 2021’in kalıplarını paylaştı. Bu kalıplar genellikle kasa üreticileri tarafından Apple’ın yakın zamanda çıkacak olan cihazları için aksesuarları piyasaya çıkarmaları için verdiği kalıplardır. Tabletin ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmasa da bu yıl içerisinde piyasada olması öngörülüyor.
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Apple iPad Mini 6 Tasarımı
iPad Mini 6 2021 baskısı, iPad Pro modeline benzer kare tasarıma sahip. Cihazın ön kamerası üst çerçevesinde yer alırken, arka kısımda sol köşede tek lensli kamerası eski iPad’lere bakılarak daha büyük gözüküyor. Güç ve ses düğmeleri cihazın üst kısmında bulunuyor.
iPad Mini 6, ilk piyasaya çıktığı 2012 yılından bu yana tasarımını oldukça değiştiren bulunmakta. iPad Mini 6 ise bu serinin evriminde büyük bir rol oynayacak.
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Apple iPad Mini 6 Özellikleri
Cihazın özellikleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil ancak Apple’ın bu cihazda M1 çipini kullanması pek olası bir durum değil. Ayrıca iPad Mini 6’nın, iPad Pro’nun 12.9 inçlik versiyonuna takılan yeni Mini-LED ekranına sahip olacağına dair söylentiler mevcut. Kesin olan bir bilgi ise bu modelin Apple cihazları arasında en iyi görüntü kalitesine sahip olacağıdır.
Ön tarafına bakıldığında tam ekran tasarıma giden Apple, altta bulunan düğmesini kaldırdığını bunun yerine cihazın üst tarafına Touch ID içeren bir güç düğmesi eklendiği düşünülmekte.
Başka bir kaynak olan Bloomberg tarafından yapılan bir duyuruda ise Apple’ın işlemciye özellik artışı yapmanın yanı sıra, temel model olan 9.7 inç model için daha ince bir tasarım güncellemesi hazırlaması bekleniyor.
M1 çipseti bu cihazda olmayacağından, iPad Mini 6 2021’in, Apple’nin ürettiği Bionic çiplerinden birine sahip olacağını düşünüyoruz. Apple daha önce bu cihaz için daha eski çiplerini seçmişti. Bu yüzden geçen yıl çıkan Bionic çipi bu cihazda kullanılma olasılığı çok yüksek.
A14 Bionic çipi kullanılan iPhone 12 en hızlı akıllı telefon ünvanını almıştı. Eğer bu model de A14 Bionic çipi kullanılacak olursa tabletler içinde de Apple bu ünvanı kendi üstüne çekmeyi başarabilir.
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Apple iPad Mini 6 Video Görüntüleri
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Apple
Apple, Safari’nin Adres Çubuğunda Tasarım Değişikliğine Gidiyor
Apple, IOS 15‘te iPhone kullanıcıları arasında tartışmalı bir karar olan URL adres çubuğunu ve sekme arayüzünü iPhone’de alt kısıma taşıyarak yeni bir Safari deneyimi sundu.
Apple bu tasarımını yeni sürümde eklerken tekrardan yukarda kullanmak isteyenler için ayarlar bölümüne seçenek koydu. Bu sayede istediğiniz konumda URL adres çubuğunu kullanabileceksiniz.
Safari’nin yeni düzeni nedeniyle, ana uygulama arayüzende bulunan yenileme düğmesi, yer imleri ve paylaşım butonları gibi birden çok butonu kaldırmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Apple IOS 15 beta 3 ile bazı butonları geri ekledi.
Şimdi ise IOS 14 ve önceki işletim sistemlerinde kullanılan Safari’ye benzeten kullanıcılar için daha tanıdık bir arayüze geri dönüyor.
İlginç bir şekilde, yeni tasarıma geçiş yapsanız bile Apple, klasik gezinme butonlarından bazılarını geri getirmek için tasarımda bazı değişiklikler yaptı. Apple, iPadOS 15‘te Safari’ye ve önceki beta sürümlerinde macOS Monterey’e benzer seçenekler eklemişti.
Apple yeni Safari tasarımından tamamen vazgeçmiyor olsa da, eski tasarım bir seçenek olarak geri geldiğinden çoğu kullanıcının bunu onaylamadığı görülüyor. Maalesef ki bu durum Apple için oldukça sıra dışı bir şekilde devam ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı
Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.
IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor
Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.
Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)
- Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.
- Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.
Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin
Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz:
- Kablosuz ağa bağlanın.
- Ayarlar > Sistem bölümüne gidin.
- Yazılım Güncellemesi bölümünü açın ve mevcut güncellemeyi yükleyin.
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