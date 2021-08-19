iPad Mini 6’nın Kasa Kalıpları Sızdırıldı

Bu yıl Apple’ın iPad tabletleri için büyük bir yıl oldu. Apple, iPad Pro serisini yeni M1 yonga seti ile güncelleyerek tabletleri dizüstü bilgisayarlarına yakın bir hale getirdi. Twitter kullanıcısı David Kowalski Apple iPad Mini 6 2021’in kalıplarını paylaştı. Bu kalıplar genellikle kasa üreticileri tarafından Apple’ın yakın zamanda çıkacak olan cihazları için aksesuarları piyasaya çıkarmaları için verdiği kalıplardır. Tabletin ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmasa da bu yıl içerisinde piyasada olması öngörülüyor.

Apple iPad Mini 6 Tasarımı

iPad Mini 6 2021 baskısı, iPad Pro modeline benzer kare tasarıma sahip. Cihazın ön kamerası üst çerçevesinde yer alırken, arka kısımda sol köşede tek lensli kamerası eski iPad’lere bakılarak daha büyük gözüküyor. Güç ve ses düğmeleri cihazın üst kısmında bulunuyor.

iPad Mini 6, ilk piyasaya çıktığı 2012 yılından bu yana tasarımını oldukça değiştiren bulunmakta. iPad Mini 6 ise bu serinin evriminde büyük bir rol oynayacak.

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Apple iPad Mini 6 Özellikleri

Cihazın özellikleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil ancak Apple’ın bu cihazda M1 çipini kullanması pek olası bir durum değil. Ayrıca iPad Mini 6’nın, iPad Pro’nun 12.9 inçlik versiyonuna takılan yeni Mini-LED ekranına sahip olacağına dair söylentiler mevcut. Kesin olan bir bilgi ise bu modelin Apple cihazları arasında en iyi görüntü kalitesine sahip olacağıdır.

Ön tarafına bakıldığında tam ekran tasarıma giden Apple, altta bulunan düğmesini kaldırdığını bunun yerine cihazın üst tarafına Touch ID içeren bir güç düğmesi eklendiği düşünülmekte.

Başka bir kaynak olan Bloomberg tarafından yapılan bir duyuruda ise Apple’ın işlemciye özellik artışı yapmanın yanı sıra, temel model olan 9.7 inç model için daha ince bir tasarım güncellemesi hazırlaması bekleniyor.

M1 çipseti bu cihazda olmayacağından, iPad Mini 6 2021’in, Apple’nin ürettiği Bionic çiplerinden birine sahip olacağını düşünüyoruz. Apple daha önce bu cihaz için daha eski çiplerini seçmişti. Bu yüzden geçen yıl çıkan Bionic çipi bu cihazda kullanılma olasılığı çok yüksek.

A14 Bionic çipi kullanılan iPhone 12 en hızlı akıllı telefon ünvanını almıştı. Eğer bu model de A14 Bionic çipi kullanılacak olursa tabletler içinde de Apple bu ünvanı kendi üstüne çekmeyi başarabilir.

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Apple iPad Mini 6 Video Görüntüleri