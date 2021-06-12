Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!

Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…

reklam

Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.

İlginizi Çekebilir: Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!

6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!

Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.

Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.

Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.

Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!

Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.

Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.