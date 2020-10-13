iPhone 12, A14 Bionic ile gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon oldu!

İlk olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen etkinlikle beraber gördüğümüz A14 Bionic işlemcisi, iPhone 12 ailesine de güç veriyor. Selefine göre yüzde 40 daha fazla transistör içeren yonga seti, gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon işlemcisi olabilir.

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Eylül ayında gerçekleştirilen etkinlikle beraber yeni iPhone modellerinin tanıtılması beklenirken Apple yeni iPad Air ve iPad 8 modelini tanıtmıştı. Air modeline güç veren A14 Bionic işlemcisinin de resmi olarak duyurulduğu etkinliğin ardından yeni iPhone ailesinin de bu işlemciyle beraber kullanıma sunulacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikle beraber söylentiler doğru çıkmış oldu. PhoneArena’da yer alan habere göre iPhone 12 ailesi, bugüne dek yapılmış en güçlü akıllı telefon işlemcisine sahip.

A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre sahip

TSMC üretimi ve 5nm mimarili yonga seti selefine nazaran yüzde 40 daha fazla transistöre sahip. 11.8 Milyar transistör barındıran işlemci, aynı zamanda Apple kanadındaki 5G desteğini barındıran ilk yonga seti olma ünvanını da taşıyor. A14 Bionic ikisi yüksek performans ve dördü ise güç tasarrufu odaklı olmak üzere 6 çekirdekli bir yapıyla geliyor. Diğer tüm akıllı telefon işlemcilerinde yüzde 50 daha hızlı olduğu ifade edilen yonga setinin bünyesinde dört çekirdekli grafik birimi de bulunuyor. Apple, A14 Bionic’de yer alan grafik biriminin ise selefinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka motorunu daha da hızlandırıyor

A14 Bionic ile beraber Apple, yapay zeka hızlandırma birimini de ikiye katlayarak 16 çekirdekli bir yapıya getiriyor. Yapay zeka birimi bu geliştirmeyle beraber saniyede 11 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu birimle beraber Apple, programlamaya gerek kalmadan makine öğrenme ve yapay zeka motorunu çalıştırabiliyor.

A14 Bionic en güçlü yonga ancak rakipsiz değil

Apple kanadından gelen 5nm mimarili işlemci, en hızlı mobil platform işlemcisi olsa da rakipsiz değil. Amerika Birleşik Devletleri’yle yaşadığı problemlerden dolayı üretim konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, yine TSMC işbirliğiyle üretilmiş Kirin 9000 platformuna sahip. A14 Bionic yonga setinden farklı olarak Kirin 9000 dahili 5G modemle beraber gelecek.

Yakında tanıtılması beklenen Mate40 serisiyle beraber gelecek Kirin 9000, Apple’ı tahtından edebilir. Tüm bunların haricinde ise sene sonuna doğru çıkması beklenen Samsung üretimi olacak Qualcomm Snapdragon 875 de güçlü bir rakip. Exynos tarafından gelecek yeni amiral gemisi sınıfı yonga setiyle beraber 5nm mimarili mobil işlemci klasmanı oldukça kızışacak görünüyor.