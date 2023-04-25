Apple, geçen yıl yeniden tasarlanan MacBook Air’in piyasaya sürülmesiyle M2 çipini tanıttı. Çip, daha iyi pil ömrü için geliştirilmiş verimliliğin yanı sıra gelişmiş hesaplama ve grafik performansıyla birlikte gelmişti. M2 çip, iPad Pro’da da yer alıyor. Çipler çok güçlü olsa da, şirketin yeni M3 işlemcilerini gelecek yıl güncellenmiş iPad Pro ve MacBook Air modellerinin piyasaya sürülmesiyle duyurması bekleniyor. Yeni bir söylenti, M3 iPad Pro’nun bir OLED ekrana sahip olacağını, iPad mini 7’nin ise bir LCD panelle geleceğini öne sürüyor.

Apple, önümüzdeki yıl ilkbaharda M3 çipli yeni iPad Pro modellerini duyurmayı planlıyor. M3 çipi, iPad Pro’nun yeteneklerini daha da genişletecek olan TSMC’nin 3nm mimarisine dayanacak. 3nm işlemci ile iPad Pro, mevcut nesil modellerden çok daha hızlı olacak. Ancak Twitter’da bir sızıntı, M3 iPad Pro’nun daha iyi renkler ve daha keskin görüntüler için bir OLED panele sahip olacağını iddia ediyor. Daha önceki raporlar, hem 11 inç hem de 12,9 inç iPad Pro modellerinin OLED ekran teknolojisini benimseyeceğini öne sürüyordu.

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Apple’ın M3 çipi, iPad Pro serisine özel olmayacak. Şirket, çipi yükseltilmiş MacBook Air modellerine dahil etmeyi uygun görecek. Daha önce Apple’ın 5 Haziran’daki WWDC 2023 etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen 15,5 inçlik yeni bir MacBook Air modeli üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ayrıca makinenin M3 yongası yerine Apple’ın M2 yongasından güç alacağı da aktarılmıştı.

Lansmana gelince, M3 iPad Pro’nun 2024’ün ilk yarısında duyurulması bekleniyor. Bunun anlamı, şirket M3 iPad Pro’yu bir OLED panel ile Bahar etkinliğinde veya gelecek yılki WWDC etkinliğinde duyurabilir. Yerleşik OLED panel ile iPad Pro, piyasadaki en iyi video ve fotoğraf düzenleme tabletlerinden biri haline gelebilir. TSMC’nin 3nm işleminde üretilen M3 çipinin işlem gücüyle iPad Pro, masaüstü sınıfı performans kazanacaktı.

12,9 inç iPad Pro, LCD panellere kıyasla daha iyi parlaklık ve daha derin siyahlar sunan bir mini LED panele sahip. OLED paneller, gelişmiş renk doğruluğu ve daha derin siyahlar ile daha az güç tükettiği için daha iyi pil ömrüne yardımcı oluyor. Bakalım OLED paneller iPad’lere ne zaman gelecek?