Nisan ayının başlarında, iOS 17 ve iPadOS 17 ile hangi iPhone ve iPad’lerin desteğini kaybedeceğine dair ilk söylentiyi gördük. Bu söylenti, geçmişte Apple yazılım güncellemeleriyle ilgili ayrıntıları doğru tahmin eden anonim bir Twitter hesabından gelmişti. Şimdiyse güncelleme konusundaki isabetli tahminleriyle tanınan bir başka sızıntı kaynağı olan iPhoneSoft, Apple’daki bir kaynaktan iPadOS 17 uyumluluğu hakkında bilgi aldığını ve bunun ilk söylentiyle örtüştüğü bilgisini paylaştı! Apple bazı iPad kullanıcılarını üzebilir!

Eski iPad’ler Güncelleme Desteğini Kaybediyor!

Arkası sağlam olan sızıntı kaynağı iPhoneSoft, 2021’in sonunda Apple’ın iOS 16 ile birinci nesil iPhone SE ve iPhone 6s için desteği bırakacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. iPhoneSoft ayrıca iOS 13 ve iOS 14 uyumluluğunu da önceden doğru bir şekilde bildirdi. Yani şimdi gelen bilgilerin de doğruluk payının yüksek olduğunu söylemek mümkün.

İşte iPadOS 17 güncellemesini almayacağı söylenen üç iPad:

iPad 5. Nesil

9,7 inç iPad Pro 1. Nesil

12,9 inç iPad Pro 1. Nesil

İşte iPadOS 17 güncellemesini alacağı söylenen iPad modelleri:



iPad Air 3. Nesil ve sonrası

iPad 6. Nesil ve sonrası

iPad mini 5. Nesil ve sonrası

iPad Pro 2017 ve sonrası

2017 yılı ve sonrasında tanıtılan iPad’lerin iPadOS 17 ile uyumlu olması gerekse de, eski aygıtların genellikle en yeni yazılımla birlikte gelen en yeni özelliklerin ve yeteneklerin tümünü desteklemediğinin akılda tutulması gerekiyor. Yani bu cihazlar iPadOS 17’yi alsalar bile birçok özelliği kullanamaycaklar.

Her ne kadar Apple yeni güncelleme ile bazı kullanıcıları üzecek olsa da, aslında uzun bir süre bu modellerin desteklendiğini görüyoruz. Aynı dönemden kalma Android tabletler Android 8.0 Oreo veya Android 9.0 Pie gibi mevcut en güncel Android sürümü olan Android 13’ün çok gerisinde kaldılar. Apple ise birçok modelini en yeni iPadOS sürümüne kavuşturdu.

Şu an halihazırda iPadOS 16’yı destekleyen modeller arasında 2015 yılından kalma 1. Nesil iPad Pro modelleri yer alıyor. Apple’ın güncelleme konusundaki kararlılığını takdir etmek gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bir sürpriz yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!