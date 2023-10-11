Apple, sessizliği iPad Mini 7 modeliyle yakın bir zamanda bozmaya hazırlanıyor. Beklentilere göre, cihazın tanıtımı bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında gerçekleşebilir. Ancak, ünlü bir sızıntı kaynağına göre, iPad Mini’de beklenen 120Hz ProMotion ekranı bulunmayacak.

@Tech_Reve’e göre, iPad Mini 7 hala 120Hz ekran ile gelmeyecek ve sadece A serisi işlemcinin bir yükseltme alması bekleniyor. Özellikle, iPad Mini 6’da yaşanan ekran sorunları nedeniyle, Apple’ın bir sonraki iPad Mini modelinde ProMotion ekranı kullanacağı spekülasyonları gündemdeydi.

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Uzmanlar, yeni iPad Mini’nin teknik özelliklerinde büyük bir yükseltme olmayabileceğini düşünüyorlar. 2021’de piyasaya sürülen iPad Mini 6, 8,3 inç Liquid Retina ekranı ve A15 Bionic işlemciye sahip. iPad Mini 7 için Apple’ın A16 Bionic çipini kullanması bekleniyor. Ancak lansman tarihi henüz belirsiz. Muhtemelen Apple 2024 yılının başlarında bir etkinlik daha düzenleyecek.

iPad Mini 7’de bazı küçük iyileştirmelerin görülebileceği söyleniyor. Örneğin, ön ve arka kameraların yükseltilebileceği ve belki de Photonic Engine gibi yeni özelliklerin eklenmesinin beklendiği konuşuluyor. Ancak bunlar sadece spekülasyonlar, daha fazla detayın ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım mini model söylendiği gibi 60 Hz ekrana sahip olacak mı yoksa Apple bir sürpriz yapıp iPhone 15’e bile koymadığı 120 Hz desteğini ekleyecek mi? Bekleyip göreceğiz.