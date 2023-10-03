Apple, Google’ın yerini alabilecek kendi arama motorunu geliştirmeye yönelik çalışmalarına hız veriyor. Şirket, halihazırda satışta olan ürünlerinde Google Arama’yı yerleşik arama motoru olarak kullanıyor, ancak bu durum yakın gelecekte değişebilir gibi görünüyor. Apple ve Google aşkında son perde oynanıyor! Apple kendi arama motorunu geliştiriyor!

Apple, Google’ın Yerini Alabilecek Kendi Arama Motorunu Geliştiriyor!

Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, Apple yıllardır arama teknolojisi alanında çalışmalar yürütüyor. Şu anda kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla arama teknolojisinin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu gelişme sayesinde Apple kullanıcıları, Google’a kıyasla daha entegre ve kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi yaşayabilecekler.

Apple, bu arama teknolojisini bazı uygulamalarda test ediyor. Şirket, bu arama motoruyla özellikle Spotlight gibi alanlarda kullanıcılarına daha iyi sonuçlar sunmayı hedefliyor. Örneğin, birkaç iOS ve macOS sürümü önce Apple, Spotlight’ta web arama sonuçları eklemeye başladı ve kullanıcıları doğrudan yanıtlarına yönlendirecek web sitelerine yönlendirdi. Bu sonuçlar farklı zamanlarda Microsoft’un Bing’i veya Google tarafından desteklendi. Bundan sonra ise Apple arama motorunun sonuçlarını görebiliriz.

Apple’ın kendi arama teknolojisi konusundaki ilgisi, Microsoft’un Bing arama motorunu satın almak için şirketle yaptığı görüşmelerle de teyit ediliyor. Apple bu satın alma işlemini gerçekleştirmemiş olsa da, bu tür görüşmeler şirketin bu konuya olan ilgisini gösteriyor.

Eğer Apple arama motoru gerçekten Apple ürünlerinde Google’ın yerini alırsa, Google önemli bir gelir kaybı yaşayabilir. Çünkü Apple ürünleri, milyarlarca cihazda kullanılıyor ve bu cihazların çoğunda Google’ın arama teknolojilerini tercih ediyor.

Bloomberg, Apple’ın Google’ın arama reklam gelirlerinden bir pay aldığını ve bu komisyonun yılda yaklaşık 8 milyar dolar kazandırdığını belirtiyor. Bu nedenle, Apple’ın kendi arama motorunu geliştirmesi, bu iki dev şirket arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple sonunda bu konuya da el atacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!