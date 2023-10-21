Apple, son zamanlarda bir iPad modeli tanıtacağı iddialarıyla gündemdeyken, şirket Apple Pencil USB-C modelini tanıtarak herkese ters köşe yaptı. Genellikle yeni nesil iPad’lerini her yıl iPhone lansmanının ardından duyuran Cupertino merkezli teknoloji devi, bir sonraki büyük iPad Air modeli için çalışmalara başladı. Endüstri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, iPad Air 12.9 inç üzerinde çalışmalar başladı! Apple büyük ekranlı tablet ligine bir oyuncu daha ekliyor!

Apple iPad Air 12.9 İnç Modeli Üzerinde Çalışıyor!

Apple şu ana kadar iPad Air’i 10,9 inç boyutunda sunuyordu. Ancak bu yeni gelişme, iPad Air’in boyutlarının büyüyerek 12,9 inç ekranlı iPad Pro ile aynı seviyeye geleceğini gösteriyor. Ancak iPad Pro’daki mini-LED ekran teknolojisi yerine, yeni iPad Air modelinde LCD panel kullanılacak.

Önceki raporlara göre, Apple iki farklı versiyon üzerinde çalışıyor. Wi-Fi ve hücresel olmak üzere iki farklı model ve farkı ekran boyutlarına sahip toplamda dört ayrı iPad Air (6. Nesil) seçeneği sunulacak. Ayrıntılar net olmamakla birlikte, yeni gelişmeler iki farklı ekran boyutuna işaret ediyor.

Şu anki beşinci nesil iPad Air modeli, 10,9 inç ekranı ve M1 yonga seti ile donatılmış durumda. Apple’ın 6. nesil iPad Air’i, muhtemelen M2 yonga seti ile birlikte gelecek ve 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yeni nesil iPad Air hakkında daha fazla detayın ilerleyen aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

Son birkaç gündür, Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağına dair çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Özellikle yeni bir iPad modeli ve Apple Pencil hakkındaki beklentiler gittikçe artıyordu. Nihayet, beklenen açıklama geldi ve Apple Pencil (USB-C) resmiyet kazandı. Apple, bugün yaptığı bir paylaşım ile yeni Apple Pencil modelini tanıttı. Bu yeni Apple Pencil, daha uygun bir fiyat etiketi ile Kasım ayının başında kullanıcılarla buluşacak.

Apple’ın paylaştığı blog yazısında, bu yeni Apple Pencil’ın “uygun fiyatlı” olduğu belirtiliyor ve özellikle 1. ve 2. nesil Apple Pencil modelleri arasında konumlandığı vurgulanıyor. Apple Pencil (USB-C), manyetik bağlantı, eğim duyarlılık gibi özelliklere sahipken, kuvvet hassasiyeti gibi bazı özellikler ne yazık ki daha pahalı modellere ayrılmış.



Tasarım açısından, yeni kalem 2. nesil Apple Pencil ile oldukça benzer görünüyor. Tek farklılık, kalemdeki arka kapakta bulunan bir USB-C bağlantı noktası. Tek bir kısmı manyetik alana yapışmak için düzleştirilen kalem tasarımı ve mat krem renkli yüzey ise 2. nesil Apple Pencil’de olduğu gibi devam ediyor.

Bu yeni model de iPad’lere manyetik olarak yapışma özelliği sunuyor. Kalem iPad’e yapıştığında uyku moduna geçiyor ve pil ömrünü koruyor. USB-C ile eşleşme ve şarj olabilme dışında manyetik yapışma özelliği, mükemmel piksel hassasiyeti ve düşük gecikme süresi gibi özellikler bu kalemde yer alıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Air nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!