Huawei, teknoloji dünyasında yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir 5G teknolojisine odaklanan şirket, Kirin 9000s’in ardından yeni bir işlemci olan Kirin 830’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei Kirin 830 işlemcisinde 5G desteği sunarak rakiplerine ters köşe yapabilir!

Huawei Kirin 830 Yonga Seti ile 5G Destekli Telefonlarının Sayısını Artıracak!

Çinli bir sızıntı kaynağı Huawei’nin bu yılın sonlarında yeni bir Kirin 8 serisi yonga seti çıkaracağını iddia ediyor. Henüz adı resmi olarak duyurulmasa da, daha önceki sızıntılar, bu yonga setinin Nova 12 serisi ile birlikte geleceğini gösteriyor. Nova 12 Pro modelinde Huawei’nin Kirin 9000s yonga seti bulunurken, Kirin 830’un standat Nova 12 modelinde kullanılacağı öne sürülüyor.

Yeni Kirin 830 yonga seti, 5G bağlantısını destekleyecek. Ancak en dikkat çeken nokta, bu yongaların üretimi. Huawei’nin ABD kısıtlamaları nedeniyle ABD patentleri ve 5G teknolojisiyle ilişkisi kesildi, bu yüzden bu yeni yongaların üretim kaynağı merak konusu.

Önceki Kirin 9000 serisi yongaların SMIC tarafından üretildiği söylentiler arasında yer alıyordu. Bazı iddialar, Kirin 9000s’in aslında 7nm’e düşürülmüş 14nm’lik bir yonga olduğunu iddia ediyordu. Kirin 830 için de aynı söylentileri sık sık duyacağız gibi görünüyor. Huawei, TSMC ve Samsung ile artık çok sık iş yapamadığı için, Kirin 830’un da Çin’de üretilmesi yüksek bir ihtimal.

Yeni Huawei Kirin 830 yonga setinin güç vereceği Nova 12 ise oldukça etkileyici özellikler sunuyor. İkinci nesil Kunlun korumalı kavisli 120Hz OLED panel, 88W hızlı şarj desteği ve 4.800 mAh pil gibi özelliklerle donatılacak. Yonga setinin ise Qualcomm’un Snapdragon 778G ve Snapdragon 870 ile karşılaştırılabilir bir performansa sahip olması bekleniyor.

Huawei’nin Kirin 830 ile yapacağı hamle, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Ancak ABD kısıtlamalarının etkisi ve bu yeni yonganın üretim kaynağı, şirketin başarısını etkileyebilir. İlerleyen günlerde Kirin 830 ve Nova 12 ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Nova 12 serisinin Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülebileceğini duyurmuştuk. Bu telefonların fiyatının yaklaşık 410 dolar civarından başlaması ve Kirin 830 işlemcisi ile orta sınıfta 5G desteği sunması bekleniyor. Huawei, Nova serisi ile uygun fiyat ile yüksek kaliteyi dengelemeyi hedefliyor. Ayrıca, uydu telefonu yetenekleri ve gelişmiş görüntüleme işlevleri gibi özellikler de sunulabilir.

Huawei’nin yeni canavar akıllı telefonlarının özellikleri gerçekten iştah kabartıyor. Nova serisinin önceki başarıları düşünüldüğünde, bu yeni modellerin de başarı göstereceği kesin. Bizler de yeni Nova 12 serisini heyecanla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarlarının özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!