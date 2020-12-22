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IP sertifikaları nedir? | Sıvılara karşı ne kadar direnç sağlarlar?
Hepimiz, illaki bir şekilde kumun tozun içinde kalabiliyoruz; ya da yağmurda veya bir bahçede vesaire ıslanabiliyoruz. Böyle durumlarda ilk düşündüğümüz şey cep telefonlarımız oluyor. Peki IP sertifikasına sahip bir cep telefonumuz varsa yağmurda kalmak bizi ne kadar korkutmalı? Bugün sizlere IP sertifikalarının iç yüzünü ve ne işe yaradıklarını anlatacağım.
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IP sertifikalarına ne kadar güvenebilirsiniz?
IP, yani ingress protect rating sistemi, uluslararası kabul görmüş bir sistem konumunda. Bu sistem, elektronik cihazların, bu cihazların baş düşmanları olan suya ve toza karşı olan dayanıklılıklarını hesaplıyor. Tabi her cihazda bu hesaplama yapılmıyor. Örneğin şuan kullanıyor olduğunuz klavyenin de, farenin de bu skalada denk geldiği bir IP değeri var. Tabi bu sadece tespit edilmemiş konumda. Örneğin bu testlere tabi tutulsa belki fareniz IP33, klavyeniz de IP45 gibi değerleri karşılayabilecek. Tabi bunu bilmiyoruz. Cep telefonu üreticileriyse, demin bahsettiğim gibi kullanıcıların cihazlarla yağmura yakalanmak gibi zorlu bir durumda kaldığında içlerinin rahat edebilmesi ve cihazlardaki bozulmayı önleyebilmek adına bu IP testlerini önceden yapıyorlar. Zaten bildiğiniz gibi elektronik cihazlarda genelde IP67 ve IP68 değerlerini görüyoruz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Neymiş bu IP67, IP68 ve diğer bütün IP değerleri.
İlk hane toz için, ikinci hane sıvı teması için. İlk hane için elimizdeki değerler 6’ya kadar, ikinci hane içinse 8’e kadar. Değerler arasındaki farkları açıkla. IP’den sonra gelen ilk haneden başlayalım. Bu hane cihazın katı cisimlere karşı olan geçirgenliğini temsil ediyor. Eğer ilk hane 0 olarak belirlenmişse bu cihazın katı parçacıklara karşı bir direnci yok demek oluyor. Eğer 1 ise, 50 mm çaptan büyük cisimleri geçirmiyor. 2 ise, 12 mm, 3 ise, 2.5 mm, 4 ise 1 mm, 5 ise sadece toz partikülleri geçebiliyor anlamına geliyor. İlk hanede çıkabileceğimiz maksimum rakam ise 6. 6 olunca da cihaz hiçbir katı partikülün içeriye geçişine imkan vermiyor anlamına geliyor.
Peki ya sıvı teması?
Gelelim en çok merak ettiğiniz sıvı teması kısmına. Sıvıya karşı olan direnç ise 2. hanede temsil ediliyor. Ve bu değer en fazla 8’e kadar çıkabiliyor. Yine tahmin ettiğiniz gibi 2. basamaktaki rakam eğer 0’sa bu cihaz sıvılara karşı bir dirence sahip değil anlamına geliyor. Eğer bu değer 1 ise, cihaz ufak sıçramalara karşı dayanıklı. 2 ise, cihaz farklı açılardan gelen sıçramalara da dayanıklı. 3 ise her yönden gelen sıçramalara dayanıklı. 4 ise water-spray denilen çok ince taneli su damlacıklarına her yönden gelseler bile dayanıklı. Eğer 5 ise düşük basınçla su püskürtmeye karşı dayanıklı. 6 ise yüksek basınçlı su püskürtmeye karşı da dayanıklı. 7 ise, 1 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar su altında kalmaya dayanıklı. Eğer 8 ise de daha derin mesafelerde çok çok daha uzun süre su altında kalabilmeye karşı dayanıklı anlamına geliyor.
Gelin buradan yola çıkarak bir IP değerini değerlendirelim. Örneğin bir cihazın direnç değeri IP43 ise, bu cihaz 1 mm’den büyük katı cisimlerin geçişine izin vermediği gibi, her yönden gelebilecek su sıçramalarına karşı da dayanıklı anlamına geliyor. Bir örnek daha olarak evinizde duvarlarınızda bulunan prizler, genellikle IP20 standardına sahip. Trafik ışıkları ve sokak lambaları da IP44 sertifikasına sahip.
Peki IPXX sertifikalarının farkı ne?
Bir de kulaklıklarda vs sıkça duyduğumuz IPX sertifikaları var. Burda toz kısmında rakam yerine X geliyor. Bu kötü bir şey demek mi? Hayır değil. Örneğin IPX7 diye geçiyor olması toza dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor. Sadece sıvı dayanıklılığı hesaplanmışken, katı maddelere karşı dayanıklılık derecesinin testlerle henüz belirlenmediği anlamına geliyor.
IP sıvı koruması, tatlı sular karşısında işe yarar olsa da göl gibi sodalı sularda, havuz gibi klorlu sularda ve deniz gibi tuzlu sularda aynı performansı gösteremiyor. Yani aslında evet içeriye sıvı geçişini önlüyor ama; şöyle bir şey var; tuzlu su cihazınızın içine giriş yapmasa bile temas ettiği bölgelerde, tabi eğer oradan uzaklaştırılmadıysa; zamanla korozyona sebep olabiliyor. Bu yüzden olur da akıllı telefonunuzu deniz suyuna vesaire temas ettirirseniz, sonrasında şöyle musluk suyu gibi bir tatlı su altında durulamanız faydalı olabilir. Unutmayın arkadaşlar korozyon kendisini bir anda göstermez. Tam tersi zamanla artarak telefonunuza içten içe zarar vermeye devam eder ve en sonunda da telefonunuz çeşitli arızalar çıkarmaya başlayarak kullanılamaz hale gelebilir.
Biz bu IP değerlerini akıllı telefonlar için duymaya alışkınız tabi ama unutmayın ki endüstride kullanılan birçok cihaz ve makine var ve onların IP değerleri, çalışma ortamlarına uygun olmak zorunda. Yani cep telefonları güzel bir örnek olsa da; bu standartları sadece cep telefonları ölçeğinde düşünmeyin.
Gelelim şimdi bence bu suya ve toza dayanıklılık mevzularındaki en önemli noktaya. Cihazınız her ne kadar suya ve toza karşı dayanıklı olsa da, kullanıma bağlı olarak bu dayanıklılık sürekli olarak azalıyor. Yani cihazımız düşebiliyor, sürekli ısınıp soğuyabiliyor vesaire. Bu da kasada vs. belirli noktalarda boşluklara yol açıp suyun içeri geçişine sebep olabilir. Bu noktada en önemli şey, cihazınızın dayanıklılık sertifikası olsa da; cihazınızı sıvılardan uzakta tutmanız. Çünkü hiç ummadığınız kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığınız her zaman var. O yüzden ben bu konuda sizleri her ihtimale karşı uyarmış olayım.
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Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
Yılbaşı çekilişi HWP’nin klasik bir etkinliği olarak bu sene de yapıldı. Aynı zamanda ofis için vLog çekimlerimize yeniden başlıyoruz. Hem ofisteki ortamı size yansıtmak hem de farklı akıllı telefonların performansını size rahatça gösterebilmek açısından vLog formatımıza geri dönüyoruz.
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Ofis içi vLog geri döndü! | Yılbaşı çekilişi | Mate 40 Pro
İlk vLog konumuz ise HWP’de her aralık ayında yaptığımız yılbaşı çekilişi oldu. Sizler de sıradaki vLog konumuzu ve hangi telefonla çekmemizi istiyorsanız yorumlar bölümüne bu isteğinizi yazabilirsiniz.
İyi seyirler…
Test
RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
Cyberpunk 2077 FPS testi ile karşınızdatız. Oyun konsollarda sorun yaratsa da PC tarafında performans noktasında merak edilen bir oyun haline geldi. Gelen bazı güncellemeler ile PC’de kendini toparlayan oyunun ROG Strix RTX 30 ailesi ekran kartları ile 4K, 2K ve FHD çözünürlük ile beraber RTX Ultra ayarlarda FPS testini gerçekleştirdik.
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RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
Asus RTX 30 serisi ekran kartlarını Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/73442ae7
Asus RTX 30 serisi ekran kartlarını Hepsiburada’dan satın almak için; https://ty.gl/aorwnogc
Cyberpunk 2077 Test Sistemi:
- AMD Ryzen 7 5800X
- ROG Strix GeForce RTX 3080/3070/3060 Ti
- ROG Strix B550-XE Gaming
- XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz
- Corsair H100i sıvı soğutma
- 750 Watt güç kaynağı
Otomobil
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi 2021 başlarında gelebilir!
Tesla, daha önce Yarı Otonom olarak sunduğu teknolojinin Tam Otonom versiyonunun 2021 başlarında abonelik şeklinde gelebileceğini söyledi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının ilk aylarında bu teknoloji kullanıma sunulacak.
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Tesla Tam Kendi Kendine Sürüş aylık abonelikle sunulacak
Yalnızca gerektiğinde kullanılacağı düşünülen “Full Self-Driving” yani “Tam Otonom Sürüş Sistemi “, Tesla tarafından abonelik olarak sunulacak. Aylık abonelik sistemiyle birlikte bu opsiyon için fazladan binlerce dolar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik özelliği test etme şansınız da olacak. Elbette aylık ödeme sisteminin de çok uygun fiyatlara sunulacağını beklemek doğru bir düşünce olmaz.
Şirket, bu sistemin özellikle günlük olarak kullanmak istemeyen ve yalnızca uzun yolculuklar için tercih edecek kullanıcılar için daha faydalı olacağını düşünüyor. Elbette öte yandan AI ekibi de bu abonelikler sayesinde veri ve sürüş deneyimi toplayabilecek. Bu özellik üzerinde daha fazla çalışabilecek ve bizlere kusursuza yakın bir sürüş deneyimi yaşatmak üzerine bu verileri kullanabilecek. Daha önce 2020 yılının sonlarına kadar bu sisteme geçileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak gerçekleşmediğini not düşelim.
Şirketin CEO’su Elon Musk , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada fiyatların ayarlanacağını ve bu özelliğin 2021’in ilk aylarından itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni aylık abonelik modelinin yanı sıra Musk, Tesla araç alacakların araçlarında yükseltme yapacaklarsa Tam Otonom Sürüş Sistemi paketinin başka bir araca devredilmesine izin verecebileceğini açıkladı. Ancak bu konudaki fikrinin değişebileceğini belirtti.
Özellikle Apple tarafında gördüğümüz ürünlerin satışından çok sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etme modeli otomobil üreticilerini de etkilemişe benziyor. Tesla sunacağı bu abonelik modeliyle birlikte muhtemelen araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla gelir elde edebilecek. Dileriz sunulacak bu özellik uygun fiyatıyla kullanıcıları şaşırtmayı başarabilir.
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