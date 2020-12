2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!

Twitter, 20 Ocak’ta yeni doğrulama (mavi tik) politikasını başlatacak. Ayrıca otomatik ve hatıra hesaplar için etiketler getirecek.

Twitter’ın yenilenen doğrulama politikası, Twitter‘ın resmi başvuru sürecini üç yıldan uzun bir süredir duraklatmasının ardından 20 Ocak 2021‘de başlatılıyor. Yeni politika, Twitter‘ın Kasım ayında doğrulamayı gelecek yıl yeniden başlatacağını onayladıktan sonra on binlerce kullanıcı yanıtından gelen girdilerle rafine edildi.

Bu Ocak tarihi, resmi başvuru sürecinin yeniden başlayacağı tarih değil, bu nedenle mavi bir onay işareti almaya can atıyorsanız biraz daha uzun süre beklemeniz gerekecek. Bir Twitter sözcüsü The Verge’e, başvuruların “2021’in başlarında” bir noktada açılacağını söyledi. Ancak 20 Ocak, yeni politikanın yürürlüğe girdiği ve şirketin etkin olmayan hesaplardan ve yeni gereksinimlerini karşılamayan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başlayacağını söylediği zamandır.

Doğrulama politikasındaki yeni değişiklikler ve gerekliliklerden bazıları şunlar: Doğrulamaya uygun olmak için daha gerçekçi profil bilgileri gereksinimleri, doğrulama rozetleri için daha ayrıntılı ve tanımlanmış kategoriler ve doğrulanmış bir hesabın, etkin değilse veya ihlalde bulunursa mavi onay işaretini ne zaman kaybedebileceğine ilişkin yeni yönergeler.

Yeni kategoriler, Twitter‘ın resmi süreci duraklatmasından bu yana durum bazında doğruladığı devlet yetkililerini ve şirketleri, markaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları içerecek. Aynı zamanda medya kuruluşları ve gazeteciler, eğlence figürleri ve kuruluşları, sporla ilgili hesapları, geniş bir “aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler” kategorisini de içerecek. Twitter, zaman içinde kategori listesini genişletmeye açık olduğunu söylüyor.

i can’t tell you how excited i am to be launching a new verification policy today — we know how important the blue check is and this is a huge first step towards making it better https://t.co/3fub5AKfXF

— B (@iamb) December 17, 2020