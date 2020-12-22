Sosyal Medya
2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
Forbes, 2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber’ı açıkladı. Youtube’un en çok kazananı, 2 yılın ardından tekrar 29.5 milyon dolar gelir elde eden 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu.
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2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber
10. Jeffree Star – 15 milyon dolar
16.9 milyon abonesi bulunan Jefree Star, 600 milyon görüntülenme ile YouTube’dan 15 milyon dolar gelir elde etti.
9. David Dobrik – 15.5 milyon dolar
18 milyon abonesi bulunan David Dobrik, 2.7 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 15.5 milyon dolar gelir elde etti.
8. Blippi (Stevin John) – 17 milyon dolar
27.4 milyon abonesi bulunan Blippi, 8.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 17 milyon dolar gelir elde etti.
7. Nastya (Anastasia Radzinskaya) – 18.5 milyon dolar
65.9 milyon abonesi bulunan 6 yaşındaki Nastya, 39 milyar görüntülenme alarak YouTube’dan 18.5 milyon dolar gelir elde etti.
6. Preston Arsement – 19 milyon dolar
33.4 milyon abonesi bulunan Preston Arsement, 3.3 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 19 milyon dolar gelir elde etti.
5. Markiplier (Mark Fischbach) – 19.5 milyon dolar
27.8 milyon abonesi bulunan Markiplier, 3.1 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 19.5 milyon dolar gelir elde etti.
4. Rhett and Link – 20 milyon dolar
41.8 milyon abonesi bulunan Rhett and Link, 1.9 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 20 milyon dolar gelir elde etti.
3. Dude Perfect – 23 milyon dolar
57.5 milyon abonesi bulunan Dude Perfect, 2.77 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 23 milyon dolar gelir elde etti.
2. Mr. Beast – 24 milyon dolar
47.8 milyon abonesi bulunan Mr. Beast, 3 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 24 milyar dolar gelir elde etti.
1. Ryan Kanji -29.5 milyon dolar
41.7 milyon abonesi bulunan 9 yaşındaki Ryan Kanji, 12.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 29.5 milyon dolar gelir elde ederek 2020 yılında en çok kazanan YouTuber oldu.
Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
Haber
Twitter, canlı sesli sohbetler için “Spaces” özelliği test ediyor
Twitter, canlı ses için yeni özelliği olan Spaces’ı test etmeye başladı. Deney, şimdilik sadece küçük bir test olsa da, kullanıcıların platformda nasıl etkileşimde bulunduğunu önemli ölçüde değiştirebilir.
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Twitter özelliği henüz test aşamasında tutuyor
Sosyal uygulama Clubhouse ile büyük ölçüde karşılaştırılan Spaces, Twitter içinde bir tür ses etkin sohbet odası anlamına geliyor. Kullanıcılar, takipçilerinin bir sohbete katılmalarına olanak sağlayan bir “alan” oluşturabilir. Twitter’daki herkes sohbeti dinleyebilir, ancak kimin konuşacağını yalnızca toplantı sahibi kontrol edebilir.
Fleets gibi, Spaces’ta da emoji tepkileri olacak, böylece katılımcılar konuşmaya katılabilir. Twitter, özelliği daha erişilebilir hale getirmek için otomatik çeviri yazılar eklemeyi de planlıyor. Platform geçen ay Spaces konusunu tartıştığında da gündeme geldiği gibi, bu özellik tartışmalı bir güncelleme olabilir. Şirketin Kasım ayında açıkladığı gibi, insanların bu tür alanlarda kendilerini rahat hissetmeleri için güvenliğin doğru sağlanması kritik önem taşıyor. Bu, üstesinden gelinmesi zor bir süreç. Özellikle, söz konusu platform ifade özgürlüğünü sebebiyle fazlasıyla tercih bu tür bir konuşma, bazılarını platformu kötüye kullanmasına ve zorbalık yapmasına yol açabilir.
Spaces ile benzer özelliğe sahip Silikon Vadisi’nde popüler olan bir ses uygulaması olan Clubhouse, gevşek denetim politikaları yüzünden geri tepti. Şimdilik, Twitter bu sorunları çözmek için özelliği test aşamasında deniyor gibi görünüyor. Şirket, Spaces’ın ilk sürümünün, daha geniş bir kitleye sunulmadan önce “sınırlı bir grup kişiye” açık olacağını söylüyor.
Genel
Twitter yeni doğrulama politikasını 20 Ocak’ta başlatıyor
Twitter, 20 Ocak’ta yeni doğrulama (mavi tik) politikasını başlatacak. Ayrıca otomatik ve hatıra hesaplar için etiketler getirecek.
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Twitter onayı hesaplar hakkında bazı yeni kurallar sunuyor
Twitter’ın yenilenen doğrulama politikası, Twitter‘ın resmi başvuru sürecini üç yıldan uzun bir süredir duraklatmasının ardından 20 Ocak 2021‘de başlatılıyor. Yeni politika, Twitter‘ın Kasım ayında doğrulamayı gelecek yıl yeniden başlatacağını onayladıktan sonra on binlerce kullanıcı yanıtından gelen girdilerle rafine edildi.
Bu Ocak tarihi, resmi başvuru sürecinin yeniden başlayacağı tarih değil, bu nedenle mavi bir onay işareti almaya can atıyorsanız biraz daha uzun süre beklemeniz gerekecek. Bir Twitter sözcüsü The Verge’e, başvuruların “2021’in başlarında” bir noktada açılacağını söyledi. Ancak 20 Ocak, yeni politikanın yürürlüğe girdiği ve şirketin etkin olmayan hesaplardan ve yeni gereksinimlerini karşılamayan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başlayacağını söylediği zamandır.
Doğrulama politikasındaki yeni değişiklikler ve gerekliliklerden bazıları şunlar: Doğrulamaya uygun olmak için daha gerçekçi profil bilgileri gereksinimleri, doğrulama rozetleri için daha ayrıntılı ve tanımlanmış kategoriler ve doğrulanmış bir hesabın, etkin değilse veya ihlalde bulunursa mavi onay işaretini ne zaman kaybedebileceğine ilişkin yeni yönergeler.
Yeni kategoriler, Twitter‘ın resmi süreci duraklatmasından bu yana durum bazında doğruladığı devlet yetkililerini ve şirketleri, markaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları içerecek. Aynı zamanda medya kuruluşları ve gazeteciler, eğlence figürleri ve kuruluşları, sporla ilgili hesapları, geniş bir “aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler” kategorisini de içerecek. Twitter, zaman içinde kategori listesini genişletmeye açık olduğunu söylüyor.
i can’t tell you how excited i am to be launching a new verification policy today — we know how important the blue check is and this is a huge first step towards making it better https://t.co/3fub5AKfXF
— B (@iamb) December 17, 2020
Ölen kişiler için anıt hesaplar
Önümüzdeki yıl bir noktada Twitter, otomatikleştirilmiş veya ölen bir kişiye ait olan hesapları etiketlemek için bir yol sunmayı planlıyor. Twitter‘ın blog gönderisinde, “Artık yaşamayan kişilerin etkin olmayan hesaplarından doğrulanmış rozeti otomatik olarak kaldırmayı planlamıyoruz ve 2021’de bu hesapları hatırlamak için bir yol oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesi yer alıyor.
Twitter, “bu aynı zamanda hafızalaştırma için güncellenmiş bir politika ve bir hesabın hafızaya alınmasını talep eden yeni bir uygulama akışı ile gelecek” diyor. Otomatikleştirilmiş hesaplar gelecekte bir noktada insan tarafından işletilen hesaplardan farklılaştırılacak ” insanlar botun ne olup olmadığını bilmelidir. ” Twitter, bu etiketlerin neye benzeyeceğini veya bot hesaplarında etiket gerekliliğini ne kadar proaktif bir şekilde uygulayacağını henüz açıklamıyor.
İnsan tarafından yönetilen hesaplar için şirket, hesap sahibi hesabı yeni doğrulama gereksinimlerine uygun hale getirmek için 20 Ocak’tan önce değişiklik yaptığı sürece mevcut bir rozeti kaybetme riski olmadığını söylüyor. Bunlar, bir hesabın doğrulanmış bir e-posta adresine veya telefon numarasına, bir profil resmine ve bir görünen ada sahip olmasını sağlamayı içerir. Şirket ayrıca, rozetlerini kaybetme riski altındaki kişilere, harekete geçmeden önce korumak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bildirmeyi planlıyor.
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