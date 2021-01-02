Nesnelerin internetini kullanan su yönetimi sistemleri, sızıntıları azaltabilir ve su tasarrufu yapmamızı sağlayabilir.

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IoT su tasarrufu yapmamıza nasıl yardımcı olabilir?

Birleşmiş Milletler’e göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşıyor olacak. Bu nedenle, gereksiz yere kaybedilen su miktarını azaltmak çok önemli. Su sorunu bireyleri etkileyeceği gibi sanayi kollarını da etkileyecektir. Özellikle otomobil, giyim, tarım ve diğer hayati ürünleri üretmek için büyük miktarda su kullanan endüstriler için daha büyük sorun oluşturuyor. Ama neyse ki bir çözüm var.

Daha akıllı su sistemleri yaratmak

Nesnelerin interneti (IoT) sensörlerine ve büyük veri analizlerine dayalı akıllı su sistemleri, tarım ve üretim süreçleri sırasında boşa harcanan su miktarını azaltabiliriz.Bu sistemler su tasarrufu yapmamızı sağlayabilir, su dağıtım sistemlerinin verimliliğini artırabilir. Bunların yanı sıra su içerisinde toksinler veya diğer kimyasalların tespitinde şirketleri ve belediyelere yardımcı olabilir. Çiftçiler ve her ölçekten sanayi üreticileri, su yönetimi süreçlerini iyileştirmek için IoT teknolojilerini kullanabilir. Sensörler, örneğin tank doldurma seviyelerini izleyebilir, üretim süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini kontrol edebilir ve sızıntıları tespit edebilir.Bu sistemlerin kurulumuna öncü olmak isteyen SES Water şirketi Vodafone ile 2019 yılında gerçekleştirdiği bir pilot projenin ardından, su sızıntılarının tespiti ve önlenmesinde “devrim yaratacağını” söylediği 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Temmuz 2019’da başlayan South East Water akıllı su ağı pilotu projesi tamamlanmasının ardından Batı Sussex ve Güney Londra’da, yer altı ana su borularına uzman dijital su sayaçları, sensörler ve akustik kaydediciler kuruldu. Bunlar daha sonra Vodafone’un dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) ağı kullanılarak birbirine bağlandı.

NB-IoT düşük güçte çalıştığından, sensörler gibi sahadaki IoT cihazlarının pilleri 10 yıla kadar dayanabilir. Bu, NB-IoT sistemlerinin daha sürdürülebilir olmasını ve aynı zamanda kurulumu ve çalıştırılmasının daha ucuz olmasını sağlar. SES Water bu proje ile önümüzdeki beş yıl içinde sızıntıları % 15 oranında azaltmayı ve 2045 yılına kadar sızıntıyı yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.

Sızıntıyı azaltmak en önemli önceliktir

SES Water strateji yöneticisi Daniel Woodworth “Geliştirdiğimiz bu proje ile önümüzdeki beş yıl içinde sızıntıyı yüzde 15 azaltmayı ve müşterilerimize daha iyi, daha esnek bir hizmet sunmayı amaçlayan akıllı bir su dağıtım ağı oluşturmamıza yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

Şirket sensörlerden gerçek zamanlı veriler alıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları onları sızıntılara, düşük basınç bilgisine karşı anında uyarıyor. Woodworth, “Bu akıllı sistem ile müşterilerimizin borularında meydana gelen herhangi bir sızıntının farkına anında varabiliriz. Çevreye herhangi bir zarar vermeden veya tedarikte kesintiye neden olmadan önce müdehale ederek su kaybını önleyebiliriz” diyor.

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