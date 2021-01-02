Nesnelerin İnterneti
IoT su tasarrufu yapmamıza nasıl yardımcı olabilir?
Nesnelerin internetini kullanan su yönetimi sistemleri, sızıntıları azaltabilir ve su tasarrufu yapmamızı sağlayabilir.
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IoT su tasarrufu yapmamıza nasıl yardımcı olabilir?
Birleşmiş Milletler’e göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşıyor olacak. Bu nedenle, gereksiz yere kaybedilen su miktarını azaltmak çok önemli. Su sorunu bireyleri etkileyeceği gibi sanayi kollarını da etkileyecektir. Özellikle otomobil, giyim, tarım ve diğer hayati ürünleri üretmek için büyük miktarda su kullanan endüstriler için daha büyük sorun oluşturuyor. Ama neyse ki bir çözüm var.
Daha akıllı su sistemleri yaratmak
Nesnelerin interneti (IoT) sensörlerine ve büyük veri analizlerine dayalı akıllı su sistemleri, tarım ve üretim süreçleri sırasında boşa harcanan su miktarını azaltabiliriz.Bu sistemler su tasarrufu yapmamızı sağlayabilir, su dağıtım sistemlerinin verimliliğini artırabilir. Bunların yanı sıra su içerisinde toksinler veya diğer kimyasalların tespitinde şirketleri ve belediyelere yardımcı olabilir. Çiftçiler ve her ölçekten sanayi üreticileri, su yönetimi süreçlerini iyileştirmek için IoT teknolojilerini kullanabilir. Sensörler, örneğin tank doldurma seviyelerini izleyebilir, üretim süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini kontrol edebilir ve sızıntıları tespit edebilir.Bu sistemlerin kurulumuna öncü olmak isteyen SES Water şirketi Vodafone ile 2019 yılında gerçekleştirdiği bir pilot projenin ardından, su sızıntılarının tespiti ve önlenmesinde “devrim yaratacağını” söylediği 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Temmuz 2019’da başlayan South East Water akıllı su ağı pilotu projesi tamamlanmasının ardından Batı Sussex ve Güney Londra’da, yer altı ana su borularına uzman dijital su sayaçları, sensörler ve akustik kaydediciler kuruldu. Bunlar daha sonra Vodafone’un dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) ağı kullanılarak birbirine bağlandı.
NB-IoT düşük güçte çalıştığından, sensörler gibi sahadaki IoT cihazlarının pilleri 10 yıla kadar dayanabilir. Bu, NB-IoT sistemlerinin daha sürdürülebilir olmasını ve aynı zamanda kurulumu ve çalıştırılmasının daha ucuz olmasını sağlar. SES Water bu proje ile önümüzdeki beş yıl içinde sızıntıları % 15 oranında azaltmayı ve 2045 yılına kadar sızıntıyı yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.
Sızıntıyı azaltmak en önemli önceliktir
SES Water strateji yöneticisi Daniel Woodworth “Geliştirdiğimiz bu proje ile önümüzdeki beş yıl içinde sızıntıyı yüzde 15 azaltmayı ve müşterilerimize daha iyi, daha esnek bir hizmet sunmayı amaçlayan akıllı bir su dağıtım ağı oluşturmamıza yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.
Şirket sensörlerden gerçek zamanlı veriler alıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları onları sızıntılara, düşük basınç bilgisine karşı anında uyarıyor. Woodworth, “Bu akıllı sistem ile müşterilerimizin borularında meydana gelen herhangi bir sızıntının farkına anında varabiliriz. Çevreye herhangi bir zarar vermeden veya tedarikte kesintiye neden olmadan önce müdehale ederek su kaybını önleyebiliriz” diyor.
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Akıllı Ev
Otonom Robot süpürge seçimi
Ev işleri için gerçekten kimin vakti var? Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Bununla birlikte, dünya dijital devrimine ayak uyduramadıkları bir gerçek. En azından robot süpürge konsepti sahneye çıkana kadar. Tamamen otonom robot süpürge teknolojisinin icadı, akıllı ev devrimindeki gerçek atılımlardan biri oldu.
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Otonom Robot süpürge seçimi
2019’da 15 ila 17 milyon ABD hanesinin bir robotik elektrikli süpürge sahibi olduğu tahmin ediliyor. Peki, eviniz için en iyi robotik elektrikli süpürge nasıl seçilir?
Emme
Emme gücü dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Hem sert yüzeylerden ince toz toplayabilen hem de yumuşak halı kaplı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan bir model seçmek hayati önem taşır. Emme gücü yüksek olan bir robot süpürge sizi mutlu edecektir.
Bağlantı
Maksimum rahatlık ve verimlilik için, robot süpürge firmaları cihazları için mobil uygulama aracılığıyla kontrol özelliği sunmantadır. Bu özellik telefonunuzu kullanarak robot süpürge cihazınızı programlamanıza olanak tanır. Farklı odalar için farklı emiş seviyelerine sahip bir temizlik programı oluşturmaktan, kullanılmayan bölgeler için sanal duvarlar inşa etmeye kadar, herşeyi programlayabilirsiniz . Eviniz içinde harita oluşturan bir model seçmek en iyisidir. Bazı uygulamalar, elektrikli süpürgenin kamerasına erişmenize bile izin verir, böylece çalışırken ne yaptığını görebilirsiniz. Odayı uzaktan görüntüleyerek, rotayı tıkayan tüm engelleri görebilir ve gerekirse elektrikli süpürgenin yönünü aktif olarak değiştirebilirsiniz.
Navigasyon
Bazı modellerde hareket ve gezinme sorunları olabilir. Nesnelerin üzerine çarpmak, merdivenlerden aşağı düşmek gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Satın alırken navigasyon özellikleri gelişmiş bir robot süpürge tercih edilmelidir. Bazı modeller çalışmak için ışığa ihtiyaç duymaz, gece veya gündüz, aydınlık veya karanlıkta aynı seviyede gezinme hassasiyeti bekleyebilirsiniz.
İdeal olarak, engel tanıma ve önleme için optimize edilmiş LiDAR navigasyonu ve derinlik algısı olan bir model tercih etmek sizi mutlu edecektir. Bu teknolojiler kablolar gibi küçük öğeleri bile tanıyabilir, bu da sizi robot süpürge yolunu temizlemek zahmetinden kurtarır.
Pil süresi
Bir robotik süpürge için ortalama pil ömrü genellikle bir evi temizlemeye yeter diyebiliriz. Ancak en kaliteli modellerle, elbette seçilen ayarlara da bağlı olarak beş saate kadar çalışma süresi elde edebilirsiniz. Kendi kendine şarj olmasını sağlayan bir yerleştirme istasyonuyla birlikte gelen bir model satın almak, dikkat edilmesi gereken başka önemli noktadır. Robot süpürge pili azaldığında kenetlenme istasyonuna otomatik olarak gidebilir ve şarj olduktan sonra nerede kaldığını hatırlayarak aynı noktaya dönmesi ve işine devam etmesi sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Ses
Düşük ses çıkartan bir elektrikli süpürge sizin ev ortamındaki konforunuzu kesinlikle arttıracaktır.
Güvenlik
Akıllı cihazlarla verileriniz ve gizliliğiniz için endişelenmeniz doğaldır. Evinizin bir haritasına sahip ve her şeyi kamera ile izleme olanağına sahip bir cihazı evinizde bulundurmak istemeyebilirsiniz. Engel tanıma ve önleme için yakalanan görüntüleri kullanımdan hemen sonra silen ve kopyalama yapmayan bir cihaz tercihi sizi mutlu edecektir.
Ek özellikler
Süpürme söz konusu olduğunda bir başka iş de torbanın boşaltılmasıdır ancak bazı robot süpürgeler sizi kendi kendini boşaltma işleviyle rahatlatabilir. Bazıları süpürgeler temizlikten sonra otomatik olarak torbalarını boşaltır veya mobil uygulama aracılığıyla size toz torbasını değiştirmenizi hatırlatır. Dikkat edilmesi gereken son bir yararlı özellik, nokta temizleme ve kenar temizleme yeteneğidir. Böylece ulaşılması zor alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
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Akıllı Ev
Huawei akıllı yastık Çin’de tanıtıldı!
Gün geçmiyor ki akıllı cihazlar olarak adlandırdığımız kategoriye yeni çeşitler eklenmesin. En son Xiaomi’den gelen bir akıllı tuvaletle hayatlarımız yeni bir boyut kazanırken bu sefer bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı bir yastık tanıttı. Yastık, Huawei tarafından ana vatanında tanıtıldı. “Smart Choice MOK PLANET” adıyla ön satışa sunulan akıllı lateks yastık adından da anlaşılacağı üzere birçok akıllı özelliğe sahip.
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Huawei akıllı yastık gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor!
Akıllı yastığın özelliklerinden bahsedecek olursak yastık çift katmanlı bir tasarıma sahip. Bunlardan dokuz santimetrelik lateks katman yastığın temelini oluşturuyor. İki santimetrelik çıkarılabilir katman ise kullanıcıların farklı uyuma alışkanlıklarına karşılık yastığın yüksekliğini ayarlama imkanı sunuyor. Üzerine yatıldığı zaman kalp atış ve nefes hızı ölçümleri de yapabilen “Smart Choice MOK Planet” güncel kurla yaklaşık 68 dolarlık bir fiyata sahip.
Yastığın teknik özelliklerine detaylıca baktığımızda doğal Tayland lateks kolajeninden yapıldığını görüyoruz. %93 oranında bu lateksten içeren yastık bu sayede boynun doğal kıvrımını destekleyerek omuzlardaki ve boyundaki baskıyı azaltıyor. Yastık, yapısında bulundurduğu binlerce petek şeklindeki havalandırma delikleri sayesinde sürekli yumuşak ve rahatlatıcı halde kalabiliyor. Sağlık açısından yapılan testlerde ise birinci sınıf anti-mantar standardını yakalayan Huawei akıllı yastık, akarlardan %99 kaçınma oranına ve sıfır formaldehit içeriğine de sahip.
Yastık, akıllı ölçümler tarafında ise ultra ince görüntüleme sensörlerine sahip. Bu sensörler sayesinde kalp hızı, nefes alma verme hızı, uyku döngüsü, kullanıcının uyku sırasında kaç defa döndüğü ve kaç defa yastıktan ayrıldığı gibi ölçümleri yapabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasına bağlanan yastık verileri buraya gönderiyor. Yastık bu sayede günlük, haftalık ve aylık raporlar da hazırlayabiliyor. Yastığın global pazara ne zaman açılacağı ile ilgili elimizde henüz bir bilgi yok.
İnternet
TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojisinin hangi tip ağlarda performansı artırabileceğini açıklıyor
2020 yılının en güncel teknoloji konularından biri de; birçok cihazın artık yavaş yavaş Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olmaya başlaması. Bildiğiniz gibi Wi-Fi 6, hız avantajının yanı sıra birçok yeni özelliği de bünyesinde barındırıyor. Konuyla ilgili soru işaretlerini gidermek isteyen TP-Link, kullanıcı gereksinimlerine göre Wi-Fi 6’ya geçme nedenlerini açıklıyor.
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TP-Link, kullanıcıların Wi-Fi 6 ile ilgili soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor
TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojisine yaptığı yatırımları sürdürüyor ve Wi-Fi 6 desteğine sahip model sayısını sürekli olarak artırıyor. Yılın ilk çeyreğinden başlayarak; Türkiye’de Wi-Fi 6 teknolojisine sahip modellerini satışa sunan şirket, bu yeni teknolojinin sunduğu tek avantajın yüksek hız olmadığını belirtiyor ve hangi tip kullanıcıların, hangi gerekçelerle Wi-Fi 6’yı tercih etmesi gerektiğini de açıklıyor.
Wi-Fi 6 olarak bildiğimiz fakat diğer adıyla 802.11ax teknolojisinin en önemli avantajı yüksek bağlantı hızlarını destekleyebiliyor olması. Wi-Fi 6, bir önceki bağlantı standardına oranla 3 kat daha fazla hız sunabiliyor. Bu sayede yüksek bağlantı hızlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar, Wi-Fi 6 teknolojisine yönelmeye çoktan başladılar bile. Hızın yanı sıra, Wi-Fi 6’nın sunduğu en önemli avantajlardan biri de çoklu erişim desteği. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor; ve bu sayede her cihaza özel miktarda kaynak ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı kalarak veri aktaran cihazlar ile, nadiren bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Bu sayede çok sayıda cihazın internete bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde, kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle Wi- Fi 6 teknolojisini tercih etmesi önerilen bir diğer kullanıcı tipi ise evinde ağa bağlı çok sayıda cihaz olanlar ya da küçük ofisler.
Daha fazla cihaz, daha az problem
Wi-Fi 6 teknolojili ürünlerle kablosuz ağa daha fazla cihaz, daha hızlı ve daha kesintisiz olarak bağlanabiliyor. OFDMA teknolojisinin bir diğer avantajı da cihaza gelen ağ trafiğinin kontrol edilebilir olması. Bunun sonucunda örneğin Wi-Fi 6’lı bir yönlendirici (router) hangi cihazın ne zaman, ne kadar bant genişliği kullanabileceğini belirleyebiliyor. Özellikle IoT cihazlarının da ağa dahil olduğu akıllı evlerde bu durum ciddi bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yine Wi-Fi 6 teknolojisinde bulunan ‘hedef uyanma zamanı’ özelliği de; akıllı ev cihazlarının ağa bağlanıp gönderdiği veri akışını düzenliyor ve gerektiği zaman gerektiği kadar veri göndermelerini sağlıyor. Bu da özellikle çok sayıda akıllı cihazın bağlı olduğu ağlarda, enerji tüketimini olumlu etkileyen başka bir avantaj. Şu anda ya da ileride akıllı ev çözümleri kullanan/kullanacak olanlar için, Wi-Fi 6 teknolojisine geçiş büyük oranda şart gibi görünüyor. IoT tecrübesini evlerinde yaşamak isteyen kullanıcılar da, Wi-Fi 6 teknolojisine ihtiyaç duyan kullanıcılar grubunda yer alıyor.
Artık her ağın ayrı bir rengi var
Wi-Fi 6 teknolojisinin bünyesinde barındırdığı bir başka teknoloji de, BSS Color teknolojisi. Bildiğiniz gibi günümüzde her evde Wi-Fi ağı var. Bu da komşularla Wi-Fi sinyallerinin karışması gibi problemlere sebep oluyor. Evlerimizdeki ağ cihazları, her yerden gelen sinyalleri almaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu durum haliyle ağ performansını da olumsuz yönde etkiler. Ama BSS Color sayesinde artık herkes kendi ağına bir renk atayabiliyor. Örneğin kendi ev ağınızın rengi mavi iken, komşunuzun ağ rengi ise kırmızı olacak; ve yönlendirici sadece mavi Wi-Fi sinyallerini takip ederken, kırmızı sinyalleri göz ardı edebilecek. Böylelikle ağ kalitesinde ciddi bir iyileşme gözlemleyebileceksiniz. Çok sayıda Wi-Fi ağı mevcut olan ve bu şekilde sinyal karmaşası yaşanan evler için Wi-Fi 6 teknolojisi, yine ağ performansını yükselten bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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