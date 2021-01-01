Uzay çöpleri için Japonya, ahşaptan uydu üretiyor

Uzay çöpleri, gün geçtikçe ve sürekli uzaya farklı cihazlar yollandıkça daha da büyük bir problem haline gelmeye devam ediyor. Günümüzde ise yaklaşık 6.000 kadar uydu dünyanın etrafında yer alırken, Dünya Ekonomik Forumu’na göre bunların %60’ı uzay çöpü.

Üstelik Euroconsult tarafından yapılan tahmine göre önümüzdeki on yıl içinde yıllık yaklaşık 990 uydu daha bunlara katılacak. Yani 2028 yılında yaklaşık 15.000 civarında uydu dünyanın etrafında olabilir. Elon Musk’ın uzay interneti projesi Starlink’in tek başına 12.000 uyduya kadar izni olduğunu saymıyoruz bile.

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Dünyanın atmosferine tekrardan dönen uydular ise bunun sonucunda yanıyorlar ve küçük alüminyum parçaları bırakıyorlar. Bu parçalar ise atmosferde uzun süreler kalabiliyorlar ve dolayısıyla er ya da geç Dünya’nın havasını etkiliyorlar. Diğer bir yandan bu uzay çöpleri saatte yaklaşık 35.000km’yi bulan bir hızla ilerliyorlar. Bu da uzaydaki önemli önemsiz çarpabilecekleri her bir nesne için zarara yol açmaya çok müsait bir durum.

Uzay çöplerine üretilen çözüm Japonya’dan geliyor

Buna bir çözüm yolu olarak ise Japon şirketi Sumitomo Forestry, Kioto Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla birlikte dünyanın ilk ahşap uydusunu üretmek için çalışmalarını yürütüyorlar. Böylelikle de yanan uyduların atmosferde bir kalıntı bırakmamaları ve Dünya havasına zararlı etki etmemeleri planlanıyor.

Şu anda çalışmalar ağaçların gelişimi ve uzayda bu tip malzemelerin kullanılmasıyla alakalı olarak ilerliyor. Yakın zamanda ise uzay ortamında farklı türden ahşaplarla deneyler yapmaları öngörülüyor. Ardından ise ahşap bir uydu modeli ve uçuş modeliyle projenin ilerlemesi öngörülüyor. Materyalin türü ise şimdilik gizli tutuluyor ancak sıcaklık değişimlerine ve güneş ışınlarına oldukça dayanıklı olması bekleniyor.

Uydular başta iletişim, televizyon, yol bulma, ve hava durumu tahminleri gibi durumlar olmak üzere sürekli olarak kullanımı artan cihazlar. Bununla birlikte geride bıraktıkları çöpler için çözümler üretilmeye devam ediliyor. Onlardan bir tanesi olan bu çözümün sonucunu ise bekleyip görmek gerekecek. Ancak çaba takdire şayan diyebiliriz.