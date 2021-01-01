Uzay - Bilim
Uzay çöpleri için Japonya, ahşaptan uydu üretiyor
Uzay çöpleri, gün geçtikçe ve sürekli uzaya farklı cihazlar yollandıkça daha da büyük bir problem haline gelmeye devam ediyor. Günümüzde ise yaklaşık 6.000 kadar uydu dünyanın etrafında yer alırken, Dünya Ekonomik Forumu’na göre bunların %60’ı uzay çöpü.
- 2350-4800TL arası ve gayet sağlam, mini, normal ve dizüstü bilgisayarları sizin için derledik.
- Japonya’nın Asteroit Örneği Toplayan Uzay Aracı Avusturalya Çölüne İndi
Üstelik Euroconsult tarafından yapılan tahmine göre önümüzdeki on yıl içinde yıllık yaklaşık 990 uydu daha bunlara katılacak. Yani 2028 yılında yaklaşık 15.000 civarında uydu dünyanın etrafında olabilir. Elon Musk’ın uzay interneti projesi Starlink’in tek başına 12.000 uyduya kadar izni olduğunu saymıyoruz bile.
Dünyanın atmosferine tekrardan dönen uydular ise bunun sonucunda yanıyorlar ve küçük alüminyum parçaları bırakıyorlar. Bu parçalar ise atmosferde uzun süreler kalabiliyorlar ve dolayısıyla er ya da geç Dünya’nın havasını etkiliyorlar. Diğer bir yandan bu uzay çöpleri saatte yaklaşık 35.000km’yi bulan bir hızla ilerliyorlar. Bu da uzaydaki önemli önemsiz çarpabilecekleri her bir nesne için zarara yol açmaya çok müsait bir durum.
Uzay çöplerine üretilen çözüm Japonya’dan geliyor
Buna bir çözüm yolu olarak ise Japon şirketi Sumitomo Forestry, Kioto Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla birlikte dünyanın ilk ahşap uydusunu üretmek için çalışmalarını yürütüyorlar. Böylelikle de yanan uyduların atmosferde bir kalıntı bırakmamaları ve Dünya havasına zararlı etki etmemeleri planlanıyor.
Şu anda çalışmalar ağaçların gelişimi ve uzayda bu tip malzemelerin kullanılmasıyla alakalı olarak ilerliyor. Yakın zamanda ise uzay ortamında farklı türden ahşaplarla deneyler yapmaları öngörülüyor. Ardından ise ahşap bir uydu modeli ve uçuş modeliyle projenin ilerlemesi öngörülüyor. Materyalin türü ise şimdilik gizli tutuluyor ancak sıcaklık değişimlerine ve güneş ışınlarına oldukça dayanıklı olması bekleniyor.
Uydular başta iletişim, televizyon, yol bulma, ve hava durumu tahminleri gibi durumlar olmak üzere sürekli olarak kullanımı artan cihazlar. Bununla birlikte geride bıraktıkları çöpler için çözümler üretilmeye devam ediliyor. Onlardan bir tanesi olan bu çözümün sonucunu ise bekleyip görmek gerekecek. Ancak çaba takdire şayan diyebiliriz.
Haber
Rusya “Hollywood” ile uzay yarışında!
Uzay yarışı yeniden başlıyor! Bu yılın başlarında Tom Cruise‘un Space X ve NASA ile Doug Liman‘ın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’nda uzayda bir film çekmek için ortak olacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Rusya, Ekim 2021’de uzayda çekilecek bir uzun metrajlı filmde başrol oynayacak bir oyuncu aradığını duyurdu.
İlginizi Çekebilir: Alien: Isolation, Epic Games Store’da ücretsiz
Rusya Tom Cruise’u yenmeyi hedefliyor.
Görünüşe göre Rusya, Hollywood yıldızı Tom Cruise‘un bu yılın başlarında Doug Liman‘ın 200 milyon dolarlık devasa bütçeye sahip uzay filmi için çekim yapacağını duyurmasının ardından, uzaya aktör gönderen ilk ülke olmaya hevesli görünüyor.
Sky News‘e göre, Rusya ulusal kanalı Channel One‘ın Ekim 2021‘de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir çekim için uzaya bir aktris göndermeyi amaçlayan “Challenge” filmi için Rus uzay ajansı Roscosmos ile birlikte çalıştığı bildirildi. Filmin oyuncu seçmelerini uzay ajansı yapıyor. Başvuru sahiplerinin profesyonel oyuncu olma şartı aranmıyor, ancak oyuncuların 25 ile 40 yaşları arasında ve fiziksel olarak formda olmaları gerekiyor. İlginç bir şekilde, rol için sadece Rus vatandaşları düşünülüyor.
Tom Cruise’un uzay filmine gelecek olursak, kesin olmayan lansman tarihi Ekim 2022’yi gösteriyor. Bu da Rusya yapımı “Challange”ın lansman tarihinden tam bir yıl sonra. Filmin senaryosunun hala yazım aşamasında olduğu biliniyor. Cruise uzaya gitmeden önce, sonraki iki ‘Mission: Impossible’ filminin prodüksiyonunu bitirecek. Oyuncu şu anda 19 Kasım 2021‘de gösterime girmesi planlanan Mission: Impossible 7‘yi çekiyor, Mission: Impossible 8‘in ise 4 Kasım 2022‘de gelmesi bekleniyor.
Genel
Kanada’da bulunan 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili araştırmacıları şaşırttı
Kanada‘da bulunan bu fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğu bildirildi.
İlginizi çekebilir: Japonya’nın Asteroit Örneği Toplayan Uzay Aracı Avusturalya Çölüne İndi
Tam 57 bin yıllık yavru kurt!
Kanada’nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.
Yukon‘daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.
Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için “Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz.” ifadelerini kullandı.
Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde “kurt” anlamına gelen “Zhur” adı verildi.
Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika‘da bulunan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.
Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, ” Zhur‘un Avrupa’daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika‘da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.
Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.
Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse’daki Beringia Müzesi’nde sergileniyor.
Uzay - Bilim
Çin Ulusal Uzay Ajansı CNSA, gelecek planlarından bahsetti
Çin, Chang 5’in topladığı örneklerle başarılı bir şekilde dünyaya dönmesiyle başarılı bir uzay görevi gerçekleştirmiş oldu. Görev sonrasında Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), gelecekteki uzay görevleri hakkında ayrıntılar verdi. Ajansın, gelecekteki Ay ve derin uzay araştırmaları için üç aşamalı bir planı var.
İlginizi çekebilir: Çin, uzaya yer gözlem uydusunu fırlattı
CNSA başkan yardımcısı açıklamalarda bulundu
CNSA başkan yardımcısı Wu Yanhua, ajansın Ay yörüngesine oturma (1.aşama), Ay zeminine inme (2. Aşama) ve geri dönme (3. Aşama) hedeflerini gerçekleştirdiğini ve gelecekte ise araştırma, inşa ve keşif görevlerine odaklanacağını söyledi. Ayrıca uzayı, ayın jeolojik yapısını ve uzaydaki radyasyonu araştıracaklarını ekledi.
Wu, Chang 4 için kullanılan ve Ay ile Dünya arası sürekli iletişimi sağlayan röle uydusuna dikkat çekti ve hedeflerinin Ay için uzun vadeli su ve elektrik kaynaklarının inşasını araştırmak olduğunu belirtti. Tüm dünyadaki yıldızlararası araştırma görevlerinin ortak hedefinin dünya dışı kaynakların insanlık yararına kullanılmasını araştırmak olduğunu söyledi.
CNSA, 2007 yılından bu yana 1.aşama olan Ay’ın yörüngesine oturma görevi için Chang 1 ve Chang 2 uzay sondalarını fırlattı. 2. Aşama olan ay yüzeyine iniş görevi için Chang 3 ve Chang 4’ü fırlattı. Son olarak 24 Kasım 2020 tarihinde Chang 5’i fırlattı. Chang 5, 17 Aralık 2020’de topladığı numunelerle birlikte Çin’e geri döndü.
CNSA’nın uzay araştırmalarının sonraki aşamaları ise şu şekilde:
Chang 6 ile robotlar aracılığıyla Ay yüzeyinden numuneler toplamak ve bunları dünyaya getirmek.
Chang 7 ile Ay’ı kapsamlı bir şekilde keşfetmek.
Chang 8 ile Ay’da bir araştırma üssü kurulup kurulamayacağını araştırmak.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 6 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 7 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 7 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 7 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 1 hafta önce