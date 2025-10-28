Teknoloji dünyası, Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı üç katlı telefonu nihayet sergilediğini konuşuyor. Güney Kore’de düzenlenen APEC Zirvesi’nde ilk kez sergilenen Galaxy Z TriFold, adeta “geleceğin telefonu” olarak lanse edildi. Peki bu yeni katlanabilir telefon gerçekten mobil dünyada yeni bir sayfa mı açacak, yoksa sadece gösterişli bir prototip mi?

Yeni Galaxy Z TriFold özellikleri ve tasarımı nasıl?

Samsung’un etkinlikte sergilediği Galaxy Z TriFold, iki menteşeli ve üç parçalı bir ekran yapısına sahip. Cihaz tamamen açıldığında 10 inçlik geniş bir ekrana dönüşüyor, kapandığında ise 6,5 inçlik dış panelle klasik bir akıllı telefon formuna bürünüyor. Yani kullanıcılar, hem tablet hem telefon deneyimini tek cihazda yaşayabiliyor. Bu yenilik, Z TriFold modelini piyasadaki diğer katlanabilir modellerden ayırıyor.

Tasarım dili olarak cihaz, Galaxy Z Fold serisinin izinden gidiyor ancak daha agresif bir “U” şeklinde katlanma mekanizmasıyla geliyor. Her iki dış ekran da içe doğru katlanıyor; bu da cihazın hem dayanıklılığını artırıyor hem de daha şık bir görünüm kazandırıyor.

Etkinlik sırasında Galaxy Z TriFold modelinin birebir olarak test edilmesine izin verilmedi; prototip, koruma camının arkasında sergilendi. Ancak ekran üzerindeki animasyonlar, cihazın katlanma mekanizmasının son derece akıcı çalıştığını gösteriyordu. Görsellerde hem iç hem dış ekranlarda selfie kameralarının yer aldığı dikkat çekti. Çerçeveler biraz kalın görünse de tasarım genel olarak modern bir çizgiye sahip.

Galaxy Z TriFold fiyatı ve çıkış tarihi neler?

Sızan bilgilere göre Galaxy Z TriFold, ilk olarak Asya pazarlarında satışa sunulacak. Güney Kore, Çin, Singapur ve BAE bu pazarlar arasında yer alıyor. ABD’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Türkiye için resmi bir açıklama yapılmadı ancak Samsung’un bu modeli sınırlı sayıda ülkeye getirmesi bekleniyor. Modelin ise bu hafta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Fiyat konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmasa da, cihazın Z Fold 7’den daha yüksek bir etiketle gelmesi muhtemel. Bazı haber kaynakları ise 3000 dolarlık bir fiyat etiketi olacağını söylüyor. Üç katlı yapısı ve gelişmiş donanımı düşünüldüğünde, Z TriFold premium segmentte konumlanacağı açık.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z TriFold üç katlı yapısı sizce gerçekten devrim mi, yoksa pazarlama stratejisi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!