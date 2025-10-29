Togg limuzin versiyonu ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Altay tankı teslimat törenine özel olarak tasarlanan bu yeni Togg T10X limuzin modeliyle katılması, yerli otomobilin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki bu özel versiyon neler sunuyor?

Togg T10X limuzin görüntülendi! Yerli otomobilin en özel versiyonu sahnede!

Yerli otomobil Togg T10X, bu kez alışılmışın dışında bir formda karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı Togg T10X limuzin versiyonu, yerli üretimin geldiği mühendislik seviyesini ve tasarım esnekliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu özel versiyon, Bursa Gemlik’teki Togg fabrikasında misafir turları için geliştirilen bir konsept araç. Yani seri üretim veya satış planı bulunmuyor. Ancak, yerli otomobilin sadece bir SUV olmadığını; aynı platform üzerinden farklı gövde tiplerinin de tasarlanabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İlginizi Çekebilir: Togg, 29 Ekim hediyesi olarak şarj hediye ediyor!

Beyaz renkte üretilen Togg limuzin, detaylarında turkuaz renkli aynalar ve ön tampon şeritleri ile dikkat çekiyor. Aracın ön kaputunda ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Bu detay, tasarımın yalnızca estetik değil, sembolik bir anlam da taşıdığını gösteriyor.

İç mekâna geçtiğimizde bizi geniş ve konforlu bir kabin karşılıyor. Togg limuzin, toplamda 9 koltuk kapasitesine sahip. Bu yerleşim, aracın hem temsil hem de protokol görevlerinde kullanılmasına imkân tanıyor. Kabin boyunca uzanan tam boy cam tavan ise iç mekâna ferahlık kazandırıyor; dışarıdan gelen doğal ışığı maksimum düzeyde içeri alıyor.

Togg limuzin, tıpkı standart T10X gibi tamamen yüzde 100 elektrikli motor ile çalışıyor. Böylece sessiz, sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu da Türkiye’nin elektrikli araç teknolojisinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha kanıtlıyor. Elektrikli altyapı, limuzin versiyonda da performans ve menzil açısından herhangi bir taviz vermeden korunmuş durumda.

Togg’un limuzin versiyonu, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda yerli mühendisliğin vitrin projesi olarak görülüyor. Tasarım ekibi, aracın uzun aks mesafesini koruyarak iç mekânda maksimum konfor alanı yaratmayı başarmış. Araç, aynı platform üzerinde geliştirildiği için T10X’in dinamik sürüş karakterini ve elektrikli güç aktarım sistemini birebir koruyor.

Gemlik tesislerinde elde üretilen bu özel versiyon, Togg’un gelecekte farklı araç tiplerine de kolaylıkla adapte olabileceğini gösteriyor. Bu da, markanın yalnızca elektrikli SUV üreticisi değil, tam kapsamlı bir otomotiv markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi.

Togg limuzin satılacak mı?

Şirket yetkilileri, Togg T10X limuzin için herhangi bir seri üretim planı bulunmadığını açıkladı. Araç yalnızca fabrika içi misafir gezilerinde ve özel devlet organizasyonlarında kullanılacak. Ancak bu prototipin, gelecekte lüks segment yerli otomobiller için bir ilham kaynağı olması bekleniyor.

Togg limuzin, Türkiye’nin hem teknolojik hem de tasarımsal anlamda geldiği noktayı simgeliyor. Elektrikli altyapı, konfor odaklı iç mekan ve özgün tasarım unsurlarıyla yerli üretimin potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

İlginizi Çekebilir: Togg, 29 Ekim hediyesi olarak şarj hediye ediyor!

Peki sizce Togg limuzin gelecekte sınırlı sayıda da olsa üretime alınmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.