Bugün erken saatlerde Türkiye pazarına dönüşü için çalışmaların başladığı duyurulan Motorola, dünyada birçok farklı bölgede akıllı telefon satışı yapıyor. Peki Motorola telefon seçerken nelere dikkat edilmeli, şirketin ürün gamında neler yer alıyor? İşte Motorola akıllı telefon serileri hakkında merak edilenler.

Katlanabilir Motorola Razr telefonlar

Motorola, diğer birçok akıllı telefon üreticisi gibi katlanabilir telefonlar üretiyor. Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olan Motorola Razr modelleri de kendi içerisinde segmentlere ayrılmış durumda.

Ultra model en yeni işlemci ve donanım özelliklerini kullanırken, standart model uygun fiyatlı katlanabilir telefon arayanlar için biçilmiş kaftan.

Motorola Razr 60 Ultra (2025)

Motorola Razr 60 Ultra, markanın katlanabilir dünyasındaki amiral gemisi konumunda. Cihaz, neredeyse 7 inçlik LTPO OLED iç ekran ve 4 inç büyüklüğünde dış kapak ekranıyla “flip” segmentine yeni bir standart getiriyor. Her iki panel de 165 Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor; bu da akıcılığı neredeyse oyun monitörü seviyesine çıkarıyor.

Donanım tarafında Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği bulunuyor. 50 MP’lik çift arka kamera kurulumu 8K/4K video kaydı ve Dolby Vision desteği sunarken, 4.700 mAh batarya 68W TurboPower şarj teknolojisiyle destekleniyor. Kablosuz şarj da mevcut.

Bu model, devasa dış ekranı, yüksek parlaklığı ve güçlü işlemcisiyle Samsung Z Flip serisine doğrudan rakip konumda.

Motorola Razr 60

Razr 60, katlanabilir telefon isteyen ama üst seviye fiyatlara çıkmak istemeyen kullanıcıları hedefliyor. 6,9 inçlik 120 Hz OLED iç ekran ve 3,6 inçlik dış ekran, günlük işlerin kapağı açmadan yapılmasına olanak tanıyor. Gücünü Dimensity 7400X işlemciden alan cihaz, “katlanabilir orta segment” kavramını gerçeğe dönüştürüyor.

Motorola burada, premium tasarımı daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Ulaşılabilir fiyatıyla “katlanabilir dünyaya giriş bileti” olarak konumlanıyor.

Fiyat performans telefonu ve amiral gemisi katili Motorola Edge serisi

Fiyat performans odaklı kullanıcıların gözdesi olan Edge serisi, şirketin en çok satan modellerinden desek yanlış olmaz.

Motorola Edge telefon modelleri, uygun fiyatına rağmen sunduğu yüksek donanım özellikleri ile çok seviliyor. Özellikle Samsung A serisi gibi modellerin karşısında konumlanan bu cihazlar, ülkemizde de çok tutulabilir.

Motorola Edge 60 Pro

Edge 60 Pro, Motorola’nın amiral gemisine en yakın “üst segment” telefonu. 6,7 inçlik kavisli pOLED ekran, 1.5K çözünürlük (1220p), 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklığıyla şu anda piyasadaki en parlak ekranlardan birine sahip.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 8350 Extreme işlemci kullanılıyor. Android 15 tabanlı Hello UI arayüzüyle geliyor ve 3 yıl OS / 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor. Üçlü kamera sistemi 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 10 MP 3x telefoto lenslerden oluşuyor. Önde 50 MP selfie kamerası bulunuyor. 6.000 mAh batarya 90W hızlı şarj, 15W kablosuz ve 5W ters şarj desteğine sahip.

Bu cihaz, orta-üst segment telefon arayanların rahatlıkla tercih edebileceği bir model olmuş durumda. Özellikle Samsung Galaxy FE modellerine karşı, Edge 60 Pro’nun ciddi avantajları var.

Motorola Edge 60

Serinin standart modeli olan Edge 60, Pro versiyonla aynı tasarım dilini koruyor. 120 Hz pOLED ekran, güçlü kamera dizilimi ve şık tasarımıyla “premium görünümlü orta-üst segment” bir deneyim sunuyor. Kamera ve şarj gücü bir miktar kırpılmış olsa da fiyat-performans oranı onu cazip hale getiriyor.

Motorola Edge 60 Fusion

Edge 60 Fusion, serinin tasarım odaklı modeli. Daha ince ve hafif gövde, daha sade donanım ve daha ulaşılabilir fiyat ile geliyor. İş odaklı kullanıcılar veya şık bir Android deneyimi isteyenler için ideal. Motorola bu modelle “kurumsal çizgiye uygun, dengeli güç” mesajı veriyor.

Orta segment ve bütçe dostu Moto G ve Moto E serileri

Motorola’nın bütçe dostu Moto G ve Moto E serileri de şirket için oldukça önemli. Bütçe dostu olmalarına rağmen, özellikle ekran ve batarya konusunda bu modeller orta ve hatta orta-üst seviyeye yakın bir deneyim sunuyor.

Moto G86 5G

Moto G86 5G, “orta sınıfın amiral gemisi” mottosuyla geliyor. 6,67 inçlik pOLED ekran, 1220×2712 çözünürlük, 120 Hz yenileme ve 4.500 nit parlaklık ile segmentinde rekor kırıyor. Bu değerler genelde amiral gemilerinde görülürken, artık G serisinde yer alıyor.

Dimensity 7300/7400 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama (1 TB microSD desteği) ile donatılmış. 50 MP ana + 8 MP ultra geniş kamera kurulumu, 32 MP selfie lensle destekleniyor. Pil kapasitesi 5.200 – 6.720 mAh arasında değişiyor; 30W hızlı şarjla tüm günü rahat çıkarıyor.

Moto G86, yüksek parlaklık, geniş depolama ve uzun pil ömrünü uygun fiyata sunarak Türkiye’deki “fiyat/performans” kullanıcılarını hedefliyor.

Moto G86 Power 5G

Serinin “dayanıklılık odaklı” modeli olan Moto G86 Power 5G, devasa 6.720 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor. 50 MP Sony kamera, 32 MP selfie lens ve 5G desteğiyle güç odaklı kullanıcılar için tasarlanmış. Motorola burada “şarjım bitmesin” diyenlere özel bir model sunuyor.

Moto E7i Power

Motorola’nın giriş segmenti temsilcisi olan Moto E7i Power, uygun fiyatlı bir Android deneyimi arayanlara yönelik. Ekran ve donanım daha mütevazı olsa da temel ihtiyaçlara fazlasıyla yanıt veriyor. “Her bütçeye Motorola” anlayışını temsil eden bu model, markanın erişilebilirlik vizyonunun devamı niteliğinde.

Motorola Ürün Gamı Nasıl Konumlanıyor?

Razr serisi markanın “teknolojik vitrinini” oluşturuyor — katlanabilir form faktörü, premium tasarım ve en güçlü işlemcilerle dikkat çekiyor. Edge serisi, yüksek özellikleri daha erişilebilir fiyat aralığında sunarak “amiral gemisi alternatifi” rolünü üstleniyor. Moto G ve Moto E ailesi ise her bütçeye uygun, yüksek pil ömrü ve güvenilir performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

Bu yapısıyla Motorola, 2025 itibarıyla hem yenilikçi modelleri hem de fiyat/performans odaklı seçenekleriyle yeniden güçlü bir ekosistem inşa etmeye hazırlanıyor. Türkiye’ye henüz hangi modeller geleceği belli değil, ancak şirket Türkiye pazarına yeniden girdiğinde, hangi modeli tercih edebileceğinizi bu rehber sayesinde daha iyi anlayacaksınız.

Peki sizce Motorola, bu geniş ürün gamıyla Türkiye pazarında yeniden rekabetin en güçlü oyuncularından biri olabilir mi?