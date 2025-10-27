Yapay zekâ destekli ERP asistanı aiperas, Solniro iş birliğiyle Logo ekosistemine güçlü bir giriş yapıyor. Solniro, aiperas’ın resmî Logo distribütörü olarak ürünün Logo kullanıcılarına ulaşmasını sağlayacak.

Yapay zekâ destekli ERP asistanı aiperas, Logo ekosisteminde önemli bir adım atarak Solniro ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Solniro, aiperas’ın Logo ERP distribütörü olarak ürünün Logo kullanıcılarına ulaşmasını sağlayacak.

Logo ERP’deki derin uzmanlığıyla tanınan Solniro, aiperas’ın yapay zekâ teknolojisini Logo müşterilerine sunarak işletmeler için doğal dilde raporlama, anında veri erişimi ve daha hızlı, öngörülü karar alma süreçleriyle ERP’de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yapay zekâ ile ERP’de yeni bir boyut

Melike Karaman ve Egemen İnce tarafından hayata geçirilen aiperas, işletmelerin ERP sistemlerine entegre olarak çalışıyor ve kullanıcıların karmaşık raporlar hazırlamasına gerek kalmadan, yalnızca doğal dilde soru sorarak saniyeler içinde doğru verilere ulaşmasını sağlıyor. “Bu ay en çok satan ürün ne?” veya “Kasa durumum nedir?” gibi sorulara anında yanıt veren aiperas, ERP verilerini herkes için anlaşılır ve erişilebilir hale getiriyor.

Bu vizyon doğrultusunda, Solniro’nun Logo ERP’deki bilgi birikimiyle birleşen aiperas teknolojisi, işletmelere yapay zekânın gücünü doğrudan iş süreçlerine entegre etme fırsatı sunuyor.

Egemen İnce: “ERP sistemlerini herkes için erişilebilir hale getiriyoruz.”

ERP sistemlerinin verimliliğini artırmak, işletmelere veriyle daha akıllı ve hızlı karar alma gücü kazandırmak. Bu iş birliğiyle, Logo kullanıcıları artık ERP verilerine sadece birkaç kelimeyle erişebilecek; rapor oluşturmak, veri aramak veya analiz yapmak için teknik bilgiye ihtiyaç duymayacak.

aiperas Kurucu Ortağı Egemen İnce, “aiperas olarak hedefimiz, ERP sistemlerini konuşulabilir ve herkes için erişilebilir hale getirmek. Solniro’nun Logo dünyasındaki deneyimi, bu vizyonu binlerce kullanıcıya ulaştırmak için güçlü bir köprü olacak.”