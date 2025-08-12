Apple, her yeni güncellemesinde kullanıcılarına farklı bir yenilik sunmayı deniyor. Ancak iOS 26 beta ile görülen son gelişme, teknoloji dünyasında adeta büyük bir merak uyandırdı. AirPods kullanıcıları için devrim niteliğinde sayılabilecek yeni özellik, özellikle yurtdışında yaşayan veya sık seyahat edenler için ne anlama geliyor?

iOS 26 beta ile ortaya çıktı! AirPods Canlı Çeviri geliyor!

iOS 26 beta ile birlikte keşfedilen en dikkat çekici yeniliklerden biri, AirPods Canlı Çeviri özelliğini tetikleyen yeni bir hareket. Geliştirici beta 6 sürümünde ortaya çıkan sistem görseline göre, kullanıcılar her iki AirPods sapına aynı anda bastığında anında çeviri modu devreye girecek.

Bu özellik şimdilik AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) için doğrulanmış durumda. Görselde İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca metinler yer alıyor ve doğrudan Çeviri uygulaması ile ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Apple, WWDC25 etkinliğinde Canlı Çeviri özelliğini duyurduğunda FaceTime, Telefon ve Mesajlar uygulamalarına odaklanmıştı. Ancak gerçek dünya konuşmaları için kullanılacak bir moddan bahsedilmemişti. Şimdi ise iOS 26 beta ile bu eksiklik tamamlanıyor gibi görünüyor.

Henüz hangi iPhone modellerinin bu özelliği destekleyeceği netleşmiş değil. Büyük olasılıkla iOS 26 beta kapsamında bu jest, Apple’ın diğer canlı çeviri özellikleriyle aynı donanım gereksinimlerine sahip olacak. Yani Apple Intelligence destekli iPhone, iPad veya Mac cihazlarla çalışması bekleniyor. Ayrıca, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi giyilebilir ürünlerle de entegrasyon söz konusu olabilir.

Teknik olarak gerçek zamanlı konuşma çevirisi, telefon görüşmelerine kıyasla daha düşük gecikme gerektiriyor. Bu nedenle bazı analistler, bu özelliğin yalnızca iPhone 17 serisine özel olabileceğini öne sürüyor. Ancak hangi cihaz olursa olsun, iOS 26 beta ile bu yeniliğin gelmesi, özellikle yabancı dil bilmeyen kullanıcılar için hayatı kolaylaştıracak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 ile birlikte gelen bu yenilik, Apple kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek?