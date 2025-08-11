Yıllardır hayatımızda olan Siri, artık bambaşka bir boyuta taşınıyor. Peki bu yeni nesil dijital asistan, gerçekten beklediğimiz atılımı yapabilecek mi? Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı bu dönüşüm, kullanıcıların günlük hayatında köklü değişikliklere yol açabilir. Türkiye’deki iPhone sahipleri, özellikle Siri yapay zeka desteğiyle kazanacağı yeni yetenekleri merakla bekliyor.

Siri yapay zeka özellikleri erken geliyor!

Siri, Apple’ın geliştirdiği App Intents altyapısındaki büyük güncellemeler sayesinde çok daha erken zamanda akıllı hale geliyor. Önümüzdeki yılın bahar aylarında yayınlanması beklenen bu yenilikler, asistanın yalnızca soruları cevaplayan bir asistan olmaktan çıkıp, uygulamalar üzerinde doğrudan işlem yapabilen güçlü bir araç olmasını sağlayacak.

Mesela bir sosyal medya gönderisine yorum yapabilecek, bir fotoğrafı bulup düzenleyip gönderebilecek, alışveriş sepetinize ürün ekleyebilecek ya da bir uygulamaya otomatik giriş yapabilecek. Bu özellikler, Türkiye’de mobil kullanım alışkanlıklarını tamamen değiştirebilir.

Geçmişte Apple, asistanın mesajlar, e-postalar ve fotoğraflar arasında gelişmiş aramalar yapabileceğini vadetmişti, ancak bu henüz gerçeğe dönüşmedi. Yine de, yeni sürümün getirdiği işlemler bugünkü asistana kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Apple, bu yetenekleri pazarlarken güvenlik konusuna özellikle önem veriyor. Çünkü asistanın sağlık veya finans uygulamalarında yanlış bir işlem yapması durumunda ciddi sorunlar doğabilir. Bu nedenle şirket, kritik uygulamalarla etkileşimi sınırlayarak adım adım ilerleyecek.

Şu anda birçok Siri sorgusu, Apple’ın ChatGPT iş birliği sayesinde yanıtlanıyor. Samsung ise Galaxy AI ile benzer bir strateji izleyerek Google’ın Gemini yapay zekasını kullanıyor.

Özellikle Pixel 9 ve Galaxy modellerinde yapay zeka deneyiminin iPhone 16’ya kıyasla daha gelişmiş olması, Apple’ın bu alandaki rekabetini daha da kritik hale getiriyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu, hem Siri hem de iOS ekosisteminin güçlenmesi anlamına geliyor.

