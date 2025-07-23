iOS 26 Beta 4, geliştirici beta sürümündeki iPhone modelleri için yayınlandı. Bu sürümde hem görsel hem de işlevsel açıdan dikkat çeken birçok değişiklik yer alıyor. Apple’ın macOS tarafındaki bazı yenilikleri iOS 26’ya da entegre ettiği görülürken, özellikle kamera, duvar kağıdı ve bildirim sisteminde yapılan değişiklikler öne çıkıyor. İşte iOS 26 Beta 4 ile gelen yenilikler.

iOS 26 Beta 4 yenilikler neler? Neler değişti?

iOS 26 Beta 4 sürümünde ilk dikkat çeken değişiklik, kamera uygulamasında yapılan görsel düzenlemeler. Kamera uygulamasını ilk kez açtığınızda artık kullanıcıya yeniden tasarımı anlatan bir bilgilendirme ekranı gösteriliyor. Uygulamanın simgesi de değişti; eski versiyondaki siyah çerçeve azaltılarak, ultra geniş kameraya benzeyen daha sade bir ikon tasarımı tercih edildi.

Telefon uygulamasında da çağrı filtreleme ayarlarına yönelik yeni bir yapı karşımıza çıkıyor. Tanınmayan numaraların sessize alınması ve yeni çağrı tarama sistemini yönetme konusunda daha detaylı seçenekler sunulmuş durumda.

Duvar kağıdı tarafında ise iOS 26’nın dinamik tasarım çizgisi devam ediyor. Beta 4 ile birlikte hem ana ekran hem de CarPlay arayüzü için yeni duvar kağıdı renk seçenekleri sunuldu. Öte yandan, bazı eski renk seçenekleri kaldırıldı. Buna ek olarak kilit ekranındaki duvar kağıdının parlaklığı, gelen bildirimler olduğunda otomatik olarak düşürülüyor. Bu sayede kontrast artıyor ve bildirimlerin okunabilirliği iyileştiriliyor.

iOS 26 Beta 4’ün bir diğer dikkat çeken özelliği ise “Liquid Glass” efektinin geri dönüşü. Araç çubuklarında önceki beta sürümde matlaşan bu efekt, yeni sürümle birlikte yeniden daha parlak ve yarı saydam bir görünüm kazandı.

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Bildirimler konusunda da önemli bir adım atılmış durumda. Apple, önceki sürümde durdurduğu “Haber ve Eğlence” bildirim özetlerini yeniden etkinleştirdi. Bu, kullanıcıların içerik akışını daha fazla kişiselleştirmesine olanak tanıyor.

iOS 26 Beta 4 yenilikleri (Özet)

Kamera uygulamasına yeni bilgilendirme ekranı eklendi

Kamera simgesi daha sade ve sensör odaklı hale geldi

Telefon uygulamasında tanınmayan numaralar için yeni sessize alma ve çağrı tarama ayarları

Kilit ekranı duvar kağıdı, bildirim geldiğinde otomatik kararıyor

CarPlay için yeni duvar kağıdı renk seçenekleri sunuldu, bazı eski seçenekler kaldırıldı

Liquid Glass efekti araç çubuklarına geri döndü

iOS 26/iPadOS 26 için dinamik duvar kağıdı renk ayarları eklendi

“Haber ve Eğlence” bildirim özetleri yeniden aktif hale getirildi

Siz iOS 26 Beta 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yenilikler iOS 26’nın tam sürümüne dair beklentiyi yükseltiyor mu?