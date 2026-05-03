Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 27 üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Haziran ayında düzenlenmesi planlanan etkinlikte sahneye çıkacak yazılım, mobil cihazların donanımla kurduğu bağı kökten değiştirmeyi vadediyor. Peki bu iPhone güncellemesi tam olarak hangi yenilikleri beraberinde getirecek?

Apple takviminde iOS 27 için önemli tarihler

Bloomberg ve The Information kaynaklı iddialara göre şirket, 8 Haziran tarihinde gerçekleşecek WWDC 2026 etkinliğinde yeni işletim sistemini duyuracak. Etkinliğin hemen ardından geliştirici betasının, temmuz ayında ise genel betanın yayınlanması planlanıyor. Test süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte uyumlu cihazlar için nihai sürüm eylül ayında kullanıma sunulacak.

Yeni sürümün temel felsefesi, Mac OS X Snow Leopard modelini örnek alıyor. Şirket sadece yeni işlevler eklemek yerine kalite, temel performans, hata düzeltmeleri ve kararlılığa odaklanıyor. Arayüz tarafında ise sızıntılarda Liquid Glass olarak adlandırılan bazı tasarım iyileştirmelerinin yer alacağı öne sürüldü.

Kullanıcı deneyimini değiştirecek yenilikler

Bağımsız Siri uygulaması ve Dynamic Island entegrasyonu

iPadOS 27 ve macOS 27 sürümlerini de kapsayan Extensions adlı bir özellikle tamamen yeni ve bağımsız bir Siri uygulaması sunulacağı iddia ediliyor. Bu yeni altyapı sayesinde kullanıcılar sesli asistanla hem metin hem de ses tabanlı etkileşime girebilecek ve geçmiş sohbetlerine ulaşabilecek. Asistanın çalışma mantığı genel anlamda ChatGPT, Gemini ve Claude gibi araçlara benzeyecek.

Ayrıca Dynamic Island alanında yeni bir arayüz kullanılacak. Asistan tetiklendiğinde ekranda Ara veya Sor şeklinde bir uyarı belirecek ve buna 26 rakamlı konferans grafiğine benzeyen parlayan bir imleç eşlik edecek. Mail ve Mesajlar verilerine dayanarak uçuş ya da rezervasyon sorgulama gibi 2024 yılından ertelenen kişiselleştirilmiş Siri işlevleri de iOS 27 sürümüne dahil edilecek.

Şirketin CEO’su Tim Cook, bu haftaki gelir toplantısında asistanın geleceğine değindi. Cook, “Bu yıl içinde kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir Siri sunmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

5G uydu bağlantısı ve Amazon Globalstar anlaşması

İşletim sistemi, yeni nesil C2 modem içeren iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerine özel 5G uydu internet bağlantısı desteği getirecek. Sızıntılara göre yeni sürümle birlikte uydu tarafında üç temel yenilik daha kullanıcılara sunulacak:

Mesajlar uygulamasında uydu aracılığıyla fotoğraf gönderimi.

App Store içindeki üçüncü taraf uygulamalar için uydu entegrasyonu.

Cihazı gökyüzüne doğrultmaya gerek kalmadan uyduya bağlanabilme esnekliği.

Geçtiğimiz ay Amazon, iPhone 14 serisinden ve Watch Ultra 3 modelinden bu yana donanımı destekleyen Globalstar firmasını satın alacağını duyurdu. Bu hamlenin ardından Amazon, mevcut ve gelecekteki cihazlarda uydu bağlantısını sürdürmek üzere şirketle yeni bir anlaşma imzaladı. Wi-Fi veya hücresel ağın olmadığı bölgelerde sunulan bu hizmetlerin şu an için ücretsiz olarak sağlanacağı belirtiliyor.

WWDC nedir?

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (Worldwide Developers Conference), şirketin her yıl genellikle haziran ayında düzenlediği büyük bir yazılım etkinliğidir. Bu konferansta yeni işletim sistemi sürümleri, geliştirici araçları ve teknolojik altyapıdaki değişiklikler duyurulur.

İlginizi Çekebilir: iOS 27 nasıl olacak? İşte beklenen yenilikler!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızı doğrudan gökyüzüne tutmadan kullanabileceğiniz yeni uydu özellikleri veya gelişmiş Siri altyapısı beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!