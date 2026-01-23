TCL C7K TV, sunduğu teknoloji, pazar başarısı ve kullanıcı deneyimiyle 2025 yılının en iyi televizyonu ödülünü fazlasıyla hak eden modellerden biri olarak öne çıkıyor. Global pazar araştırma şirketi OMDIA verilerine göre TCL; 2021’den bu yana üst üste dört yıl boyunca Dünyanın en çok satan Google TV markası konumunda yer alıyor. Ayrıca %28,8’lik pazar payıyla Mini LED kategorisinde dünya lideri olması ve 75 inç ve üzeri ultra büyük ekran segmentinde %22,1 payla en çok satan TV markası seçilmesi, TCL C7K’nın yalnızca teknik değil, ticari anlamda da ne kadar güçlü bir konumda olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Bu başarı, C7K’nın neden 2025 yılının en iyi TV modellerinden biri olarak seçildiğinin en somut kanıtlarından biri.

TCL C7K, markanın amiral gemisi QD-Mini LED televizyonu olarak tasarlanmış durumda. İnce, metal alaşımlı tek parça gövdesi ve çerçevesiz tasarımı, zamana meydan okuyan premium bir görünüm sunuyor. 55 inçten 115 inçe kadar uzanan geniş ekran seçenekleri sayesinde hem ev kullanıcılarına hem de büyük salon ve sinema odalarına hitap ediyor. 3840×2160 çözünürlüklü Ultra HD 4K ekran, 3.000 nit maksimum HDR parlaklığı ile birleştiğinde özellikle HDR içeriklerde sınıfının üstünde bir görüntü performansı sunuyor. TCL’in kendi AR-GE çalışması olan Halo Kontrol teknolojisi, siyah sahnelerde gri bulutlanmayı ortadan kaldırarak gerçek siyah seviyeleri ve yüksek kontrast sağlıyor; bu da C7K’yı görüntü kalitesi açısından 2025’in zirvesine taşıyor.

Oyun ve multimedya tarafında TCL C7K, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına tam uyum sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı, HDMI 2.1 desteği, ALLM düşük gecikme modu ve VRR uyumluluğu sayesinde PlayStation 5, PS5 Pro ve Xbox Series konsollarla üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. HDR10+, Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteği, hem film hem de oyunlarda sinematik bir atmosfer yaratıyor. DCI-P3 %97 renk doğruluğu, CrystGlow HVA panel ve kelebek kanadı piksel dizilimi sayesinde yansıma azaltılırken kontrast seviyesi 5 kata kadar geliştiriliyor. Dahili Game Master oyun yardımcısı ise oyunculara anlık parlaklık, görüntü ve yenileme ayarları üzerinde ekstra kontrol sunarak C7K’yı 2025’in en iyi oyun televizyonlarından biri haline getiriyor.

Ses ve akıllı özellikler tarafında da TCL C7K, “yılın ürünü” unvanını destekleyen güçlü detaylara sahip. 55–98 inç modellerde Bang & Olufsen, 115 inç modelde ise Onkyo hoparlör sistemi ile gelen Dolby Atmos destekli ses performansı, harici ses sistemine olan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Lisanslı Google TV arayüzü, eller serbest Google Asistan, Play Store erişimi ve yapay zeka destekli AIPQ Pro işlemci sayesinde görüntü ve ses sahneye göre anlık olarak optimize ediliyor. 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 3.0, optik ses ve kulaklık çıkışı gibi bağlantı seçenekleriyle de eksiksiz bir kullanım sunan TCL C7K, tüm bu özellikleriyle 2025 yılının en iyi TV’si ödülünü teknik, kullanıcı deneyimi ve pazar başarısı açısından güçlü şekilde hak ediyor.