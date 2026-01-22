Orta segmentin en iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanan marka, yeni modeli üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın performans potansiyelini gözler önüne seriyor. Peki, Geekbench testlerinde kendini gösteren OnePlus Nord 6 kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus Nord 6 Geekbench sonuçları ve teknik detaylar

Teknoloji dünyasında sızıntılarıyla bilinen kaynaklar, merakla beklenen OnePlus Nord 6 modelinin Geekbench veri tabanında listelendiğini tespit etti. Yapılan test sonuçları, OnePlus Nord serisinin yeni üyesinin gücünü hangi işlemciden alacağını netleştiriyor. Çinli üretici OnePlus, bu modelle performansı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre CPH2795 model numarasıyla listelenen cihaz, kalbinde Qualcomm’un güçlü yonga seti Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci seçimi, telefonun sadece günlük işlerde değil, oyun ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda da oldukça yetenekli olacağına işaret ediyor.

Test edilen prototipin 12 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülüyor. Ancak markanın lansman sırasında farklı RAM ve depolama seçenekleri sunması da muhtemel. Ayrıca sızdırılan veriler, OnePlus Nord 6 modelinin kutudan doğrudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağını doğruluyor.

Sektör kaynakları, bu modelin aslında Çin pazarında tanıtılan OnePlus Turbo 6 modelinin küresel versiyonu olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, cihazın donanım özellikleri sadece işlemci ile sınırlı kalmayacak. Kullanıcıları oldukça etkileyici bir ekran deneyimi bekliyor olabilir.

Turbo 6 tabanlı olması durumunda OnePlus Nord 6, 6.78 inç büyüklüğünde ve 1272×2772 piksel çözünürlüğünde bir AMOLED ekranla gelebilir. Sızıntılar, bu ekranın 165Hz yenileme hızı sunacağını belirtiyor. Ancak en dikkat çekici detay batarya tarafında karşımıza çıkıyor.

Raporda bahsedilen teknik özellikler arasında 50 MP ana kamera, OIS desteği ve 16 MP ön kamera bulunuyor. En şaşırtıcı kısım ise cihazın 9.000 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesine sahip olabileceği iddiası. Ayrıca 80W kablolu ve 27W ters kablosuz şarj desteği de konuşulan özellikler arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Telekonvertör Kit NEDİR? | Uzakları yakına getiren mobil lens!