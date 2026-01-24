Son günlerde teknoloji dünyasında dolaşan ve büyük yankı uyandıran bir iddia, markanın sadık kullanıcılarını endişelendirmişti. Güvenilir kaynaklara dayandırıldığı öne sürülen bu haberler, şirketin operasyonlarını durduracağını öne sürüyordu. Peki, gerçekten de sevilen akıllı telefon üreticisi OnePlus yolun sonuna mı geldi?

OnePlus kapanma iddialarına resmi yanıt geldi

Söylentilerin kaynağı, Android Headlines tarafından yayınlanan ve dört farklı analist firmasının verilerine dayandırılan bir makaleydi. Bu makalede, OnePlus markasının son yıllardaki düşük satış performansı, pazar payı kaybı ve dünya genelindeki birçok ofisini kapatması gibi nedenlerle faaliyetlerini sonlandıracağı iddia ediliyordu.

Teknoloji gündemine bomba gibi düşen bu iddialar, hem kullanıcılar hem de sektör çalışanları arasında hızla yayıldı. Markanın geleceğine dair belirsizlikler, özellikle mevcut OnePlus telefon sahiplerini ve yeni bir model almayı düşünenleri tedirgin etti. Ancak beklenen resmi açıklama gecikmedi.

İddiaların yayılmasının hemen ardından OnePlus Hindistan CEO’su Robin Liu, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak duruma netlik kazandırdı. Liu, dolaşan haberlerin “yanlış bilgi” olduğunu belirterek şirketin faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

CEO Robin Liu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “OnePlus Hindistan ve faaliyetleri hakkında dolaşan bazı yanlış bilgilere değinmek istedim. Her zamanki gibi faaliyetlerimize devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Asla Yetinme.(Never Settle – Bilmeyen okurlarımız için, bu markanın mottosu)”

Bu net açıklama, markanın geleceği hakkındaki endişeleri büyük ölçüde giderdi. Görünen o ki, efsane bir süre daha sahalarda olmaya devam edecek.

Oppo desteği markanın güvencesi mi?

Yapılan resmi açıklamanın, özellikle markanın hissedarlarını rahatlatmaya yönelik olduğu düşünülüyor. Öte yandan, OnePlus markasının tek başına olmadığını ve arkasında Oppo gibi dev bir teknoloji şirketinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. İki şirket arasındaki yakın ilişki, markanın zor zamanlarda bile ayakta kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Hatta, Oppo‘nun birkaç yıl önce 14 milyar dolarlık bir finansal destekle OnePlus‘a yardım ettiği biliniyor. Bu durum, markanın finansal olarak ne kadar güçlü bir desteğe sahip olduğunu ve olası krizlere karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle kapanma iddiaları, bu güçlü ortaklık göz önüne alındığında pek de gerçekçi görünmüyor.

