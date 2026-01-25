Google, yapay zeka alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek bir adım attı. Teknoloji devi, artık Gemini aracılığıyla tamamen ücretsiz SAT deneme sınavları sunuyor. Bu gelişme, pahalı hazırlık kurslarına ve özel derslere erişimi olmayan öğrenciler için oyunun kurallarını değiştirebilir. Peki, Gemini bu süreci nasıl işliyor ve öğrencilere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Google Gemini ile SAT hazırlığı nasıl yapılır?

Öğrencilerin bu özellikten yararlanması oldukça basit. Google Gemini platformuna girip “SAT deneme sınavı çözmek istiyorum” gibi bir komut yazmaları yeterli oluyor. Yapay zeka, bu komutun ardından kullanıcıya ücretsiz bir deneme sınavı sunuyor. Google, içeriğin güvenilir ve güncel olmasını sağlamak için Princeton Review gibi önde gelen eğitim şirketleriyle iş birliği yaptığını belirtiyor. Bu sayede soruların gerçek SAT sınavıyla büyük ölçüde benzerlik göstermesi hedefleniyor.

Sınav bittikten sonra Gemini‘nin asıl yetenekleri ortaya çıkıyor. Yapay zeka, öğrencinin cevaplarını analiz ederek sadece doğru ve yanlışları göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir geri bildirim raporu hazırlıyor. Bu raporda öğrencinin güçlü olduğu alanlar vurgulanırken, daha fazla çalışması gereken konular da net bir şekilde belirtiliyor.

Özellikle yanlış yapılan sorular için sunulan detaylı açıklamalar, öğrencilerin hatalarından ders çıkarmasına olanak tanıyor. Gemini, her bir yanlış cevap için doğru çözüm yolunu adım adım anlatarak konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor. Bu özellik, adeta kişisel bir öğretmen gibi çalışarak öğrenme sürecini destekliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği mi, yeni tartışmalar mı?

Google’ın bu hamlesi, özellikle maddi imkanları kısıtlı olan öğrenciler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Yüksek maliyetli özel derslere veya hazırlık kurslarına katılamayan binlerce genç, artık Gemini sayesinde kaliteli bir hazırlık materyaline ücretsiz olarak erişebilecek. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliği adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak yapay zekanın eğitimdeki rolü tartışmaları da beraberinde getiriyor. Birçok eğitimci, öğrencilerin bu tür araçlara aşırı bağımlı hale gelmesinden endişe duyuyor. Yapay zekanın tüm analiz ve planlamayı yapması, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabilir. Yapılan bazı akademik çalışmalar da bu endişeleri destekler nitelikte.

Bu gelişmenin bir diğer önemli etkisi ise geleneksel özel ders sektörü üzerinde olabilir. Yıllardır üniversiteye hazırlık sürecinin vazgeçilmezi olan SAT eğitmenleri, Google’ın sunduğu bu ücretsiz ve kapsamlı alternatif karşısında zorlanabilir. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş hazırlık, özel ders sektörünün geleceğini de şekillendirebilir.

Google’ın eğitime yönelik yapay zeka yatırımları bununla sınırlı değil. Şirket daha önce de öğretmenlerin ders notlarını podcast formatında sesli derslere dönüştüren bir Gemini özelliği tanıtmıştı. Ayrıca ders planı oluşturma, beyin fırtınası yapma ve öğrenme materyallerini kişiselleştirme gibi konularda da öğretmenlere yardımcı olan çeşitli yapay zeka araçları sunuyor.

