Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli araç segmentindeki iddialı yükselişini yeni bir modelle taçlandırıyor. Markanın Türkiye’deki tesislerinde üretilecek olan ve uzun süredir merakla beklenen Hyundai Ioniq 3, Milano Tasarım Haftası 2026 etkinlikleri kapsamında ilk kez görücüye çıktı. Hem kompakt boyutları hem de sunduğu teknolojik yeniliklerle dikkat çeken araç, markanın elektrikli model ailesinin en yeni ve erişilebilir üyesi olarak konumlanıyor. Peki, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan bu yeni nesil elektrikli otomobil kullanıcıya neler vadediyor?

Hyundai Ioniq 3 tasarımı ve dış hatları

Yeni Hyundai Ioniq 3, markanın “Art of Steel” adını verdiği yeni tasarım felsefesinin ilk temsilcisi olarak yollara çıkıyor. Tam bir SUV olarak tanımlanmasa da çamurluklar ve marşpiyeller boyunca uzanan siyah koruma detayları, araca güçlü bir crossover havası katıyor. Damla formundaki silüeti, büyük kardeşi Ioniq 6’dan izler taşırken, aerodinamik verimliliği ön planda tutan alçak burun tasarımı dikkat çekiyor. Arka kısımda yer alan ve spor otomobilleri andıran spoiler, sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda hava direncini optimize eden işlevsel bir parça olarak tasarlanmış.

Markanın elektrikli kimliğini simgeleyen piksel imzalı aydınlatma grubu, bu kompakt modelde de varlığını sürdürüyor. Kompakt proporsiyonlarına rağmen farklı gövde tiplerinden estetik dokunuşları bir araya getiren Hyundai Ioniq 3, şehir içi kullanımda kıvraklık sunarken modern bir duruş sergiliyor. Tasarımda kullanılan akıcı hatlar, aracın sadece modern görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda menzil verimliliğine de doğrudan katkıda bulunuyor.

Geniş iç hacim ve fiziksel düğme kararlılığı

Hyundai, son yıllarda birçok markanın aksine kullanıcı deneyimini ön planda tutarak fiziksel düğmelerden tamamen vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Yeni Hyundai Ioniq 3, bu sözün en somut kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Orta konsolda ve direksiyon üzerinde, dokunmatik paneller yerine kullanımı daha pratik olan gerçek fiziksel düğmelere yer verilmiş. Sürücünün önünde geniş ve alçak formda dijital bir gösterge paneli yer alırken, merkezde 12.9 ile 14.6 inç arasında değişen multimedya ekranı bulunuyor. Avrupa pazarı için ilk kez sunulan Pleos Connect yazılımı, Android Automotive tabanlı yapısıyla modern bir bağlantı deneyimi sunuyor.

Kabin içindeki konfor ise sınıfının sınırlarını zorluyor. Yaklaşık 2,7 metrelik aks mesafesi sayesinde hem ön hem de arka yolcular için oldukça geniş bir diz ve omuz mesafesi sağlanmış. Arka koltuktaki yolcular için sunulan havalandırma menfezleri, bu segmentteki araçlarda nadir görülen bir konfor öğesi olarak öne çıkıyor. Bagaj tarafında ise 322 litrelik ana hacme ek olarak, bagaj zemininin altında bulunan 119 litrelik Megabox alanı ile toplamda 441 litrelik bir depolama kapasitesi sunuluyor.

Hyundai Ioniq 3 motor ve batarya seçenekleri

Tamamen elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen E-GMP platformu üzerinde yükselen Hyundai Ioniq 3, teknik özellikleriyle de beklentileri karşılıyor. Yalnızca önden çekişli olarak sunulan modelde iki farklı motor ve batarya seçeneği bulunuyor:

Giriş Seviyesi: 135 beygir güç üreten motor, 42,2 kWh kapasiteli batarya ile eşleşiyor ve 344 km menzil sunuyor.

135 beygir güç üreten motor, 42,2 kWh kapasiteli batarya ile eşleşiyor ve 344 km menzil sunuyor. Uzun Menzil: 147 beygir güç üreten motor, 61 kWh kapasiteli batarya ile donatılıyor ve 496 km’ye kadar menzil vadediyor.

Şarj hızı konusunda da iddialı olan model, DC hızlı şarj istasyonlarında bataryasını yaklaşık 30 dakikada %10’dan %80 doluluğa ulaştırabiliyor. AC şarj tarafında ise versiyona göre 11 kW veya 22 kW destekleniyor. Aracın azami hızı her iki versiyonda da saatte 170 km ile sınırlandırılmış durumda. Ayrıca V2X teknolojisi sayesinde araçtaki elektrik enerjisini harici cihazları çalıştırmak için kullanmak mümkün hale geliyor.

Sürüş destek sistemleri ve Türkiye üretim süreci

Güvenlik tarafında Hyundai SmartSense paketiyle donatılan araç, otoyol sürüş asistanı Highway Driving Assist 2, uzaktan park yardımcısı ve kör nokta görüntüleme monitörü gibi üst segment donanımları bünyesinde barındırıyor. Türkiye’de üretilecek olması stratejik bir önem taşırken, modelin yerli üretim avantajıyla pazarda nasıl bir konum elde edeceği şimdiden merak konusu. Şu an için resmi fiyat listesi ve tam satış tarihi açıklanmamış olsa da aracın kompakt elektrikli pazarında çok güçlü bir oyuncu olacağı kesin gözüyle bakılıyor.

V2X teknolojisi nedir?

V2X (Vehicle-to-Everything), aracın sahip olduğu batarya enerjisinin sadece sürüş için değil, aynı zamanda elektrikli cihazları çalıştırmak veya şebekeye enerji vermek için kullanılabilmesini sağlayan teknolojidir. Bu özellik sayesinde otomobiliniz kamp yaparken bir enerji kaynağına veya elektrik kesintisinde evinize güç veren bir bataryaya dönüşebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de üretilecek olan bu kompakt elektrikli model tasarımı ve menzil değerleriyle ilginizi çekti mi?