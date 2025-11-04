Teknoloji devi Apple, kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak yeni bir hamle yaptı. Şirket, uzun süredir yalnızca mobil cihazlar üzerinden erişilebilen App Store için yepyeni bir web platformu oluşturdu. Peki bu yenilik, kullanıcıların uygulamalara erişimini nasıl değiştirecek? Yeni App Store web sürümü, tasarımı ve özellikleriyle neler sunuyor?

App Store web sitesi kullanıma açıldı!

App Store web versiyonu, apps.apple.com adresi üzerinden artık çok daha işlevsel bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, bu yeni arayüz sayesinde iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS platformlarına ait uygulamaları tek bir yerden inceleyebiliyor. Önceden her uygulamanın kendine ait bir sayfası olsa da, içerik keşfi için merkezi bir alan bulunmuyordu. Artık App Store web sitesi, bu eksikliği tamamen ortadan kaldırıyor.

Yeni sitede, kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde “Today” bölümü ve özel olarak seçilmiş uygulama ve oyun önerileri yer alıyor. Ayrıca Apple Arcade başlığı altında öne çıkan oyunlara da ulaşmak mümkün. Platform, kategori tabanlı bir yapıya sahip olduğu için kullanıcılar aradıkları türdeki içeriklere kolayca erişebiliyor.

App Store web sürümünde dikkat çeken bir diğer yenilik, güçlü bir arama arayüzü sunması. Kullanıcılar istedikleri uygulamayı saniyeler içinde bulabiliyor, “View” seçeneğine tıklayarak uygulama hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Web sayfası, uygulamaların ekran görüntüleri ve açıklamalarını mobil mağazadaki tasarımla neredeyse birebir aynı şekilde, ancak web’e özel olarak optimize edilmiş biçimde gösteriyor.

Artık kullanıcılar, beğendikleri uygulamaları doğrudan web sitesi üzerinden paylaşabiliyor veya dilerlerse cihazlarında kurulu mağazayı açarak uygulamayı oradan indirebiliyor. Apple’ın bu adımı, hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar açısından etkileşim oranını artıracak gibi görünüyor. Siz de bu bağlantı üzerinden App Store’a gidebilir, siteyi gözden geçirebilirsiniz.

