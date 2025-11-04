OPPO Reno14, markanın orta-üst segmentte denge arayışını temsil eden bir model olarak karşımıza çıkıyor. 157,9 x 74,73 x 7,42 mm boyutlarındaki gövde, 187 gramlık ağırlığıyla taşınabilirliği ön planda tutuyor. Alüminyum çerçeve, elde premium bir his yaratırken IP68/IP69 sertifikaları cihazın suya ve toza karşı yüksek dayanıklılığını ortaya koyuyor. Renk seçenekleri arasında yer alan Opal Beyaz ve Işıltılı Yeşil, özellikle ışık yansımalarındaki geçiş tonlarıyla dikkat çekiyor. Bu detaylar, Reno14’ü hem şık hem de günlük kullanıma uygun bir telefon haline getiriyor.

Ekran tarafında 6,59 inç boyutundaki AMOLED panel, 1256 x 2760 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. 10 bit renk desteğiyle birlikte 1 milyar renk görüntüleme yeteneğine sahip ekran, 460 PPI piksel yoğunluğuna ulaşıyor. 1200 nit maksimum parlaklık değeri ise dış mekân kullanımlarında yeterli bir görünürlük sağlıyor. Corning Gorilla Glass 7i koruması, cihazın günlük çizilmelere karşı dayanıklılığını artırıyor. Ekranın genel kalitesi, bu segmentteki diğer AMOLED panellerle rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede.

Performans cephesinde MediaTek Dimensity 8350 işlemcisiyle gelen Reno14, 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı sunuyor. Sistem akıcılığı ColorOS 15.0 arayüzü ve Android 15 tabanlı yazılım sayesinde yüksek seviyede tutulmuş. OPPO’nun 5 yıl Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik desteği taahhüdü, uzun vadede yazılım tarafında önemli bir avantaj sağlıyor. PUBG gibi yüksek kare hızı isteyen oyunlarda 90 fps’ye, kare artırma modunda ise 120 fps’ye ulaşabilmesi, bu telefonun performans anlamında iddialı bir çizgide olduğunu gösteriyor.

Kamera tarafında üçlü arka kurulum dikkat çekiyor. Ana kamerada Sony IMX882 sensörlü 50 MP f/1.8 lens, OIS desteğiyle birlikte netlik ve sabitlik anlamında güçlü bir performans sergiliyor. 50 MP telefoto lens 3.5x optik zoom sunarken, 8 MP ultra geniş açı lens 116 derecelik görüş açısıyla manzara çekimlerinde geniş bir perspektif sağlıyor. Video tarafında hem ön hem arka kamerada 4K 60 fps desteği bulunması, içerik üreticileri için önemli bir artı. 50 MP ön kamera, segmentindeki ortalama selfie performansının üzerine çıkmayı başarıyor.

6000 mAh kapasitesindeki batarya, 80W hızlı şarj desteğiyle birlikte uzun pil ömrü ve kısa şarj sürelerini bir araya getiriyor. PCMark testinde 16 saat 22 dakikalık sonuç, cihazın yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla tamamlayabileceğini gösteriyor. Stereo hoparlörler, multimedya deneyimini güçlendirirken, bağlantı tarafında WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve 5G desteği mevcut.

Türkiye’de 36.750 TL fiyat etiketiyle satıita olan OPPO Reno14, bu segmentte Samsung Galaxy S25 FE, Xiaomi 14T Pro ve POCO F7 Pro gibi modellerle rekabet ediyor. Fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde, uzun güncelleme desteği, yüksek batarya kapasitesi ve dengeli kamera yapısıyla öne çıkıyor. Ancak bu fiyat bandında daha güçlü işlemciler sunan modellerin bulunması, tercih aşamasında kullanıcıların önceliklerine göre farklı yönelimlere neden olabilir.

