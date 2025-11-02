Türkiye’nin en bilinen çevrim içi platformlarından biri olan İnci Sözlük’ün kurucusu olarak bilinen Serkan İnci, son zamanlarda Türkiye’nin en çok aradığı isimlerden biri oldu. Peki İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede yaşıyor ve ne iş yapıyor?

Serkan İnci kimdir?

Bir girişimci ve mühendis olan Serkan İnci, 2009 yılında kurduğu İnci Sözlük platformu ile Türkiye’de internet kültürünün şekillenmesinde etkili olan isimlerden biridir. Arkadaşı İsmail Alpen ile birlikte hayata geçirdiği bu dijital topluluk, kısa sürede popülerleşerek mizah, tartışma ve içerik üretimi merkezlerinden biri haline geldi.

İnci, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir kişilik olarak internet gündemlerinde de sıkça yer aldı. Şu anda İnci Sözlük popülaritesini yitirmiş sosyal medya platformlarından olsa da, halen birçok aktif kullanıcısı bulunuyor.

Serkan İnci nereli?

Serkan İnci, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökeni ise Selanik göçmenidir. İstanbul’da doğup büyüyen İnci, küçük yaşlardan itibaren bilgisayar ve internet teknolojilerine ilgi duydu. Bu ilgisini daha sonra girişimciliğe dönüştürerek İnci Sözlük markasını yarattı.

Serkan İnci kaç yaşında?

15 Haziran 1987 doğumlu olan Serkan İnci, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Genç yaşta girişimcilik dünyasına adım atan İnci, 20’li yaşlarının başında kurduğu İnci Sözlük ile hem internet fenomenleri hem de dijital medya dünyasında dikkat çekmiştir.

Serkan İnci ne iş yapıyor?

Serkan İnci, internet girişimcisi olarak biliniyor. 2009’da kurduğu İnci Sözlük, katılımcı tabanlı içerik üretimiyle Türkiye’deki çevrim içi sözlük kültürünü farklı bir boyuta taşıdı.

Ayrıca teknoloji, dijital medya ve topluluk yönetimi konularında çeşitli projelerde yer aldı. Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme dair yorumları ve internet kültürüne ilişkin paylaşımlarıyla da tanınıyor.

Serkan İnci nerede yaşıyor?

Serkan İnci’nin uzun yıllardır Amerika’da yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Kendisinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Wisconsin eyaletinde yaşıyor.

Peki sizce Serkan İnci, Türkiye’de dijital topluluk kültürünü değiştiren isimlerden biri mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.