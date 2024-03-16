Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak büyük bir güncellemeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iOS 18, şimdiye kadar sunduğu en büyük yeniliklerle gelecek ve bu güncelleme, Apple’ın yapay zeka alanındaki yatırımlarının bir sonucu olarak bir dizi yeni AI özelliğini içerecek.

Geçen yıldan bu yana Apple, yapay zeka konusundaki çabalarını artırmıştı ve bu çabaların meyvelerini iOS 18 ile toplamaya hazırlanıyor. Yeni bir rapor, Apple’ın DarwinAI şirketini satın aldığını ve bu satın almanın, şirketin yapay zeka çalışmalarını genişletmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

DarwinAI, üretim süreçlerinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir rol oynamıştı. Bu teknoloji aynı zamanda daha küçük ve verimli sistemlerin oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Apple’ın bu satın almayla, yapay zeka alanındaki uzmanlığını daha da artırması bekleniyor.

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DarwinAI’nin kıdemli araştırmacısı Alexander Wong, artık Apple’ın AI grubunun başında ve şirketin yapay zeka projelerini yönetecek isimlerden biri olarak görev yapıyor.

Apple, satın alma haberini tipik yanıtıyla doğruladı ve şirketin iOS 18’e yönelik planlarını ve yapay zeka odaklı uygulamaları nasıl sunacağını henüz açıklamadı.

Ancak, iOS 18’in Siri ve Spotlight Search gibi sistem özelliklerine yapay zeka entegrasyonu getireceği belirtiliyor. Ayrıca, Apple’ın doğal dil işleme yeteneklerini kullanarak fotoğrafları düzenleme ve canlandırma gibi yeni özellikler de sunması bekleniyor.

Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarına daha güçlü ve kullanıcı dostu yapay zeka deneyimleri sunmak için çalışıyor. Bu güncellemeyle, Apple’ın rakip teknoloji firmalarıyla rekabet etme hedefi de güçleniyor.

iOS 18’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi yeni özellikleri içereceği henüz net değil, ancak Apple’ın bu alandaki çalışmalarının hızla ilerlediği açıkça görülüyor. Bu güncelleme, iPhone ve iPad kullanıcıları için önemli bir adım olacak ve Apple’ın yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirecek.