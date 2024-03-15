Teknoloji devi Apple, Çin pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Son gelişmelere göre, Apple’ın resmi amiral gemisi mağazası olan Apple Store Tmall, alıcıları eski telefonlarını yeni iPhone’larla takas etmeye teşvik eden bir hizmeti başlattı. Bu yeni takas programı, özellikle iPhone 15 serisi için heyecan yarattı. China Mobile gibi büyük telekomünikasyon şirketlerinin amiral gemisi mağazaları da bu programa destek veriyor ve maksimum 140 dolarlık indirim sunuyorlar. Bu girişimle birlikte, iPhone 15’in 128 GB depolama kapasitesine sahip modelinin fiyatı 630 dolara kadar düştü.

İlginizi Çekebilir: Apple AirTag ile çalınan arabasını buldu

Bu fiyat indirimi, Apple’ın Çin pazarında rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmak için gösterdiği çabalardan sadece biri. Şirket, geçtiğimiz günlerde yerel şirketlerle başa çıkabilmek adına iPhone 15 fiyatlarını düşürmeye devam edeceğini açıklamıştı. Bu strateji, 8 Mart’ta gerçekleşen önceki fiyat düşüşüyle başlamıştı ve şimdi daha da derinleşiyor.

Çin pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Apple’ın bu hamlesi, tüketicilerin dikkatini çekmek ve sadık müşteri tabanını genişletmek için kritik bir adım olarak görülüyor. Apple’ın Çin’deki bu agresif fiyatlandırma politikası, hem şirketin büyümesini desteklemeyi hem de piyasada daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Ancak, Apple’ın Çin pazarındaki başarısı, sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Şirket aynı zamanda yerel tüketici tercihlerini de dikkate alarak ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu, Apple’ın Çin’deki diğer teknoloji devleriyle olan rekabetinde bir avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak, Apple’ın Çin’deki atılımları ve iPhone 15 fiyatlarında gerçekleştirdiği bu indirimler, şirketin küresel pazardaki rekabetçi konumunu korumak ve güçlendirmek için stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, tüketiciler arasında heyecan yaratırken, Apple’ın Çin’deki varlığını daha da güçlendireceği öngörülüyor.