Apple‘ın cerrahlar için tasarladığı ve sağlık sektöründe dönüşüme öncülük ettiği Apple Vision Pro, Brezilya’da da dikkat çekici bir başarıya imza attı. Son olarak, bir ortopedi doktoru, rotator manşet yırtığı olan bir hastanın omuz artroskopisi ameliyatını gerçekleştirirken bu yenilikçi kulaklığı kullandı.

Jaraguá Hastanesi’nde görev yapan doktor Bruno Gobbato, MacMagazine’e yaptığı açıklamada, Vision Pro’nun ameliyat sırasında kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Rotator manşet yırtığı tedavisi sırasında cihazın sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntü ve gerçek zamanlı muayene olanaklarından bahseden Gobbato, bu teknolojinin cerrahların ameliyat sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

Ameliyat sırasında Vision Pro’nun sağladığı avantajlardan biri de dinamik aralığıydı. Gobbato, ameliyathanedeki parlak ışıkların neden olduğu yoğun ışıkla mücadele ederken bile, kulaklığın sunmuş olduğu net görüntü sayesinde operasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca, Gobbato, Vision Pro’nun sunduğu çoklu görev yeteneği hakkında da konuştu. Ameliyat sırasında notlarını alırken, hastanın röntgenlerini inceleyebildiği ve aynı anda canlı kamerayı izleyebildiği belirtildi. Bu özelliklerin, cerrahların operasyon sırasında daha iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olduğu ifade edildi.

Gobbato, Vision Pro’nun cerrahi alandaki potansiyelini vurgulamak için YouTube’da bir video da paylaştı. Bu video, Vision Pro’nun nasıl kullanılabileceğini ve cerrahların operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayacak özelliklerini detaylı bir şekilde gösterdi.

Apple, geçtiğimiz ay Vision Pro’nun robot yardımlı diz ve kalça cerrahisinde nasıl kullanılabileceğini açıklamıştı. Bununla birlikte, bir İngiliz beyin cerrahının Vision Pro’yu omurga cerrahisi sırasında “oyun değiştirici” olarak nitelendirdiği biliniyor.

Şu anda yalnızca ABD’de satışa sunulan Apple Vision Pro’nun fiyatı 3.499 dolardan başlıyor. Ancak, Apple’ın yakın gelecekte daha fazla ülkede bu yenilikçi kulaklığı piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.