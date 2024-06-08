iOS 18 ile retro iOS duvar kağıtları geri dönüyor. Apple, bu yıl retro iPhone ve Mac duvar kağıtları sevenleri heyecanlandıracak birkaç sürpriz hazırladı. Gelen son bilgilere göre, iOS 18 ve macOS 15 sürümleri, eski tarz ikonlar, sloganlar ve sanat eserlerine atıfta bulunan yeni duvar kağıdı paketleri içerecek. Klasik iOS duvar kağıtları geri gelebilir.

İçindekiler Klasik iOS Duvar Kağıtları Yeni Versiyonlarıyla Geri Dönebilir

Klasik iOS Duvar Kağıtları Yeni Versiyonlarıyla Geri Dönebilir

Apple’a yakınlığı ile bilinen Bloomberg analisti Mark Gurman, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan WWDC 2024 etkinliği öncesinde bu heyecan verici haberi duyurdu. Gurman’ın raporuna göre, Apple’ın cihazları Apple’ın eski simgelerine ve sloganlarına atıfta bulunan yeni duvar kağıdı paketleri alacak.

Özellikle iPhone kullanıcıları, iOS 18 güncellemesi ile telefonlarındaki ilk duvar kağıtlarına benzeyen seçeneklere sahip olacaklar. Yani klasik iOS duvar kağıtları geri dönüş yapacak gibi. iOS 18 yapay zeka özellikleri ile öne çıkacak olsa da, bazı nostaljik dokunuşlar da göreceğiz gibi. Klasik iOS duvar kağıtları paketi bunların başında gelecek.

macOS 15 için de benzer bir durum söz konusu. Apple retro Mac duvar kağıtlarını geri getirebilir, veya ilk Apple bilgisayar modelleri üzerinde yer alan gökkuşağı renkli Apple logosuyla bu cihazlar için yeni bir duvar kağıdı sunabilir. Gökkuşağı simgesi aynı zamanda Apple’ın LGBTQ+ topluluğuna desteğinde de sık kullanılan bir simge.

Bu yeni duvar kağıtlarının neye benzediğini öğrenmek için iOS 18 ve macOS 15’in resmi duyurularını beklememiz gerekecek. Söylentilere göre, Apple daha önceki yıllarda olduğu gibi nostaljik bir dokunuş sunarak, iPhone ve iPad’in ilk nesillerinden hayranların en sevdiği duvar kağıtlarını geri getirecek. Örneğin, iOS 16, orijinal iPhone’dan ikonik palyaço balığı duvar kağıdını geri getirmişti. Benzer şekilde, iPadOS 17, ilk iPad’in orijinal duvar kağıdını yeniden kullanıma sunmuştu.

Apple‘ın bu yıl hangi retro duvar kağıtlarını, sloganları ve simgeleri geri getireceği büyük bir merak konusu. Bakalım hangi iPhone duvar kağıtları dönüş yapacak? WWDC 2024 etkinliğinde hepisini göreceğiz. Sitemiz üzerinden HWP farkıyla WWDC‘de yapılacak duyuruları takip ederek, bu yeniliklerle ilgili en güncel bilgileri alabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi duvar kağıtları geri gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!