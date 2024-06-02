Yeni iPad Air özellikleri sessiz sedasız güncellendi. Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı M2 iPad Air‘in teknik özelliklerinde sessizce bir güncelleme gerçekleştirdi. Başlangıçta, bu cihazın 10 çekirdekli bir GPU‘ya sahip olduğunu duyuran şirket, şimdi ise bu sayının 9 çekirdek olduğunu belirtti. Bu değişiklik hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı; sadece teknik özellikler sayfası güncellendi. Yeni iPad Air M2 sandığımız kadar güçlü değil mi?!

Apple, Yeni iPad Air M2 Özelliklerinde Gizli Bir Değişiklik Yaptı

Yeni M2 iPad Air‘in teknik özellikler sayfasında yapılan bu değişiklik, son 10 gün içerisinde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Lansman sırasında yayınlanan basın bülteninde ve henüz güncellenmemiş destek sayfalarında hala 10 çekirdekli GPU ifadesi yer almakta.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bazı ülkelerdeki teknik özellikler sayfaları da henüz bu değişikliği yansıtmıyor. Örneğin iPad Air 6. Nesil Türkiye sayfasında bu değişiklik henüz hayata geçmemiş. İki ekran görüntüsünü de incelemeniz için yazımıza ekleyeceğiz.

Bu değişiklik, Apple içinde bir karışıklık olduğunu gösteriyor. Görünüşe göre, bazı kullanıcılar yeni M2 iPad Air‘in aslında 9 çekirdekli GPU kullandığını fark etmeyerek 10 çekirdekli GPU‘ya sahip olduğuna inandırılmış. İlginç olan bir diğer nokta ise, bu değişikliğin Apple’ın web sitesinin tüm bölümlerinde henüz güncellenmemiş olması.

Öte yandan, Apple’ın ilk kez 9 çekirdekli GPU‘ya sahip bir cihazda M2 çip kullanması dikkat çekiyor. Örneğin, M2 MacBook Air‘in 8 çekirdekli ve 10 çekirdekli GPU varyasyonları mevcut. Bu durum, iPad Air‘in içinde kullanılan M2 çipinin aslında 10 çekirdekli versiyonun kısmen kırpılmış bir versiyonu olduğunu düşündürüyor.

Gerçekçi bir açıdan bakıldığında, çoğu M2 iPad Air kullanıcısı, 9 çekirdekli GPU ile 10 çekirdekli GPU arasındaki farkı fark etmeyecektir. Ancak, bu konuda Apple‘dan resmi bir açıklama duymak kesinlikle faydalı olacaktır.

Apple genelde teknik özellikler sayfasında bazı bilgileri çok açık vermemesi ile tanınıyor. Ancak yeni iPad Air kullanıcılarından bazıları, 10 çekirdekli GPU’ya sahip olduğunu düşünerek aldıkları cihazın 9 çekirdekli çıkmasından şikayetçi. iPad Air buna rağmen oldukça güçlü bir cihaz olmaya devam edecek, ancak Apple cephesinin konu hakkında bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung Tizen işletim sistemini rafa kaldırıyor, destek bitiyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple neden böyle bir güncelleme yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!