iOS 18.7.3, Apple’ın son dönemdeki güncelleme stratejisini yakından takip eden kullanıcılar için dikkat çekici bir adım oldu. iOS 26’ya geçiş süreci hızlanırken, iPhone XS ve XR gibi daha eski modelleri kullananlar için iOS 18.7.3 yayınlandı.

iOS 18.7.3 yayınlandı! Özellikleri neler?

iOS 18.7.3, Apple’ın iOS 26’ya geçmemiş kullanıcıları tamamen göz ardı etmediğini gösteren net bir hamle olarak öne çıkıyor. Yeni iOS 18 ile birlikte özellikle iOS 26’yı desteklemeyen iPhone XS, XR ve benzeri modeller hedef alınıyor. Türkiye’de hâlâ bu cihazları aktif olarak kullanan ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunuyor ve Yeni iOS 18 bu açıdan doğrudan bu gruba hitap ediyor.

iOS 18.7.3 yeni bir özellik ya da tasarım değişikliği sunmuyor. Apple bu sürümde tamamen güvenlik tarafına odaklanmış durumda. Güncelleme notlarına bakıldığında, yeni iOS 18 ile birlikte sistem genelinde bellek bozulmaları, beklenmedik çökmeler ve kötü amaçlı içeriklerin tetikleyebileceği açıklar kapatılıyor. Bu da güncellemeyi “küçük ama kritik” kategorisine yerleştiriyor.

Öne çıkan başlıklardan biri yeni iOS 18 ile güçlendirilen FaceTime güvenliği. Arayan kimliğinin taklit edilebilmesine yol açabilecek bir zafiyet giderilirken, uzaktan kontrol sırasında parola alanlarının yanlışlıkla görünmesi riski de ortadan kaldırılıyor. Türkiye’de FaceTime kullanımının artması, yeni iOS 18 bu yönünü daha da önemli hâle getiriyor.

WebKit ve Safari tarafında yapılan düzenlemeler de iOS 18.7.3’ün merkezinde yer alıyor. Kötü amaçlı web içeriklerinin Safari çökmesine ya da bellek taşmalarına neden olabildiği senaryolar bu güncelleme ile engelleniyor. Apple, bazı açıkların son derece gelişmiş ve hedefli saldırılarda kullanılmış olabileceğini de özellikle vurguluyor. Bu da iOS 18.7.3’ü sıradan bir ara sürüm olmaktan çıkarıyor.

Ayarlar, Ekran Süresi, Mesajlar ve Telefon gibi temel sistem bileşenlerinde yapılan gizlilik iyileştirmeleri, iOS 18.7.3’ün kullanıcı verilerini daha sıkı korumayı hedeflediğini gösteriyor. Türkiye’de KVKK hassasiyeti ve kişisel veri bilinci düşünüldüğünde, bu tür güncellemelerin önemi daha net anlaşılıyor.

