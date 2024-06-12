iOS 17 kullanım oranı paylaşıldı. Ne kadar cihazın iOS 17 ve iPadOS 17 sürümlerini kullandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde WWDC 2024’te tanıtılan iOS 18 güncellemesinin ardından, halihazırda en güncel kararlı iOS sürümü olan iOS 17 kullanım oranı açıklandı. Kaç kişi iOS 17 kullanıyor? İşte bilmeniz gerekenler.

iOS 17 Benimsenme Oranları Açıklandı

Apple Developer web sitesinde yayımlanan verilere göre, şu anda tüm iOS cihazlarının %77’si iOS 17’yi kullanıyor. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde %81 olan iOS 16’nın benimsenme oranının biraz gerisinde kalıyor.

Ancak, yalnızca son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’lar dikkate alındığında, iOS 17’nin benimsenme oranı %86’ya yükseliyor. Bu oran, geçen yıl iOS 16’nın %90’lık oranına kıyasla bir düşüş gösteriyor. Özellikler iPhone XR, iPhone XS gibi eski cihaz sahiplerinin iOS 16 ve 17 arasında çok fark olmaması nedeniyle yeni sürüme geçmek istemedikleri tahmin ediliyor.

İşte iOS 17 Kullanım Oranı ve iPadOS 17 Kullanım Oranı

iOS 17 kullanım oranı direkt Apple cephesinin kendisi tarafından açıklanmış durumda. 9 Haziran 2024’e kadar App Store kullanım verilerine dayanarak Apple’ın paylaştığı verilere göre, iOS 17 ve iPadOS 17’nin benimsenme oranları şu şekilde:

Son dört yılda tanıtılan iPhone’larda

iOS 17: %86

%86 iOS 16: %11

Daha eski versiyonlar: %3

Tüm iPhone’larda

iOS 17 : %77

: %77 iOS 16: %14

Daha eski versiyonlar: %9

Son dört yılda tanıtılan iPad’lerde

iPadOS 17 : %86

: %86 iPadOS 16: %15

Daha eski versiyonlar: %8

Tüm iPad’lerde

iPadOS 17 : %68

: %68 iPadOS 16: %17

Daha eski versiyonlar: %15

Apple, bu verileri geliştiricilerin uygulamalarını hangi işletim sistemi sürümleriyle uyumlu hale getirmeleri gerektiğini daha iyi anlayabilmeleri için paylaşıyor. iOS 16’nın, yeni iPhone Kilit Ekranı gibi çekici özellikleri tanıtarak birçok kullanıcının dikkatini çektiği biliniyor. Görünen o ki kullanıcıalr iOS 17’ye geçmeye gerek görmemiş.

Bu yılın sonbaharında piyasaya sürülecek olan iOS 18’in, iOS 17 ve iOS 16’nın benimsenme oranlarını geçip geçemeyeceği merak konusu. Kullanıcıların yeni özelliklere olan ilgisi, yeni sürümün başarısını belirleyecek faktörlerden biri olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu rakamlar nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!