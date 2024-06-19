Sinema salonları, her hafta yepyeni yapımlarla sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta vizyona giren filmler arasında dikkat çeken birkaç yapım bulunuyor. Gelin, bu hafta hangi filmlerin vizyona girdiğine birlikte göz atalım.

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Sinema tutkunları, her hafta sonunu büyük bir heyecanla bekliyor. Salonlar, her cuma yeni filmleri vizyona alırken, biz de sizler için bu hafta vizyona giren filmleri derledik. 21 Haziran itibarıyla izleyiciler, yerli ve yabancı yapımların bulunduğu yeni filmlerle tanışma fırsatı bulacaklar. Haftanın programında çok fazla film olmasa da, vizyona giren filmler arasında oldukça ilgi çekici yapımlar var.

Bu hafta vizyona giren filmler:

Şeytan Ayini (The Exorcism)

– Tür: Korku

– Yönetmen: M.A. Fortin, Joshua John Miller

– Oyuncular: Russell Crowe, Sam Worthington, David Hyde Pierce

– Süre: 93 dakika

Şeytan Ayini’nde, Russell Crowe başrolünde, kendisini şeytani bir oyunun içinde bulan Anthony isimli karakterin yaşadıkları anlatılıyor.

Sayara: İntikam Meleği

– Tür: Aksiyon, Gerilim

– Yönetmen: Can Evrenol

– Oyuncular: Emre Kızılırmak, Duygu Kocabıyık, Özgül Koşar

– Süre: 98 dakika

Sayara: İntikam Meleği’nde, ablası öldürülen ve bunun için intikam peşinde koşan Sayara isimli karakterin hikâyesini izliyoruz.

Motorcular (The Bikeriders)

– Tür: Suç, Dram

– Yönetmen: Jeff Nichols

– Oyuncular: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy

– Süre: 116 dakika

Motorcular, yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor. Film, izleyicileri 1960’lara götürüyor ve bir motosiklet kulübünün hikâyesini anlatıyor.

Bu hafta vizyona girecek olan filmler, her türden izleyiciye hitap eden yapımlarla dolu. Sinemaseverler, vizyona giren filmler arasında seçim yaparken zorlanacak gibi görünüyor. Hafta sonu planınızı yaparken, bu hafta vizyona giren filmleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.