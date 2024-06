Bir süredir heyecanla beklenen HarmonyOS Next beta Huawei Geliştirici Konferansı’nda resmen görücüye çıktı. Huawei Android ilişkisi bu yeni HarmonyOS Next güncellemesi ile tamamen kopmuş oldu. HarmonyOS Next beta ile Huawei telefonlar coşacak. İşte yeni güncelleme.

Huawei, teknoloji dünyasında büyük bir adım atarak HarmonyOS Next’i tanıtarak Android ile olan bağlarını koparıyor. HDC 2024 konferansında resmi olarak duyurulan HarmonyOS NEXT beta, Huawei’nin gelecekteki yazılım stratejilerinde önemli bir rol oynayacak.

Huawei, HarmonyOS NEXT ile mobil işletim sistemleri dünyasında devrim yapmayı hedefliyor. Bu yeni sistem, OpenHarmony tabanlı olup, tamamen bağımsız bir çekirdek yapısına sahip. Bu, HarmonyOS NEXT’in Android APK uygulamalarıyla uyumlu olmadığını, Huawei Mobile Services (HMS) Core desteği ile Ark Compiler aracılığıyla yerel uygulamaları desteklediğini gösteriyor. Yani Huawei Android uygulaması desteğini bırakıyor.

Yeni işletim sistemi, kullanıcı arayüzü açısından hala tanıdık bir mobil deneyim sunuyor, ancak kaputun altında tamamen yenilenmiş bir mimari barındırıyor. Huawei, HarmonyOS Next‘in genel performans verimliliğini %30 oranında artırmayı ve cihazlar arası bağlantı hızını üç katına çıkarmayı vaat ediyor. Ayrıca, sistemin güç tüketimi %20 oranında azaltılmış durumda.

HarmonyOS NEXT’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, yerel ve bulut hizmetlerini kusursuz bir şekilde entegre eden birleşik mimarisi. Bu özellik, kullanıcıların cihazlar arasında içerik paylaşımını ve uygulama bağlantılarını kolaylaştırıyor. Ek olarak, HarmonyOS NEXT, yapay zeka ile derinlemesine entegre edilmiş özellikler sunuyor. Huawei Intelligence, görüntü işleme, AI ses onarımı ve görme veya konuşma zorluğu çeken kullanıcılar için okuma yardımı gibi yenilikler, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Huawei’nin yeni işletim sistemi, multimedya yetenekleriyle de öne çıkıyor. Ark Multimedia Engine ve Ark Graphics Engine desteği ile HarmonyOS NEXT, oyunlarda PC seviyesinde ışın izleme gibi gelişmiş grafik özellikleri sunmayı hedefliyor. Ayrıca, FFRT (Fully Featured Real-Time) desteği ile multimedya performansını daha da ileriye taşıyor.

Şu anda sadece Çin’de kullanıma sunulan HarmonyOS NEXT beta‘nın geleceği hakkında kesin planlar henüz açıklanmadı. Ancak Huawei’nin bu yeni işletim sistemiyle ne kadar iddialı olduğu açıkça görülüyor. HarmonyOS NEXT’in küresel pazarda ne zaman ve nasıl yer alacağı, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.

Huawei’s Harmony OS Next is not compatible with Android APK files.

Finally, a worthy contender to both Android and iOS.

