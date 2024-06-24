Yeni vergi paketiyle birlikte, engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alma hakkının iptal edilmesi tartışma konusu oldu. Pakette yer alan bir maddeye göre, engellilerin araç alımı için artık Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurmaları gerekecek. Gelir durumu oldukça düşük olan engellilere araç alım desteği sağlanacak, ancak bu durumda diğer yardımları kesilecek.

Engellilere ÖTV’siz araç devri bitiyor

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Burhan Gümrükçü, bu düzenlemeyi eleştirerek, “Bu, engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkını açıkça yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de engellinin ÖTV’siz aracı mı göze battı?” dedi. Gümrükçü’ye göre, bu hakkın sosyal desteğe dönüştürülmesi, engellilerin araç sahibi olmasını zorlaştıracak.

Meclis’e sunulacak yeni vergi paketi kapsamında, engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkına ilişkin iki alternatif madde bulunuyor. İlk alternatife göre, engellilerin araç alma hakkı 10 yıldan 1 yıla indirilecek ve ölüm durumunda vergiler mirasçılardan tahsil edilecek. Ayrıca, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alınacak.

İkinci alternatife göre ise engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tamamen kaldırılacak. Bunun yerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilere, gelir durumlarına ve yerli araç fiyatlarına göre bir miktar nakit destek sağlanacak. Ancak, sosyal desteklerin birinden faydalanıldığında diğer desteklerden yararlanılamayacağı için, yoksul engelliler ya araç alamayacak ya da diğer haklarını kaybedecek.

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Engellilere ÖTV’siz araç alma hakkı, yeni vergi paketinde ciddi değişikliklerle karşı karşıya. Engellilere ÖTV’siz araç sağlanması konusu, bu yeni düzenlemelerle büyük ölçüde etkilenecek gibi görünüyor.