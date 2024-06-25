Samsung’un 10 Temmuz’da birkaç yeni ürünün lansmanını yapacağı Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyeceği söylendi. Son gelişmede, Hollandalı e-ticaret platformu mobile.nl, Galaxy Unpacked tarihi olan 10 Temmuz’u doğruladı. Bir pankartta etkinliğin 10 Temmuz’da gerçekleşeceği belirtildi, ancak sayfa hızla kapatıldı.

Galaxy Unpacked tarihi ne zaman olacak?

Samsung, Galaxy Unpacked tarihini 10 Temmuz olarak belirleyerek etkinliği Paris’te düzenleyecek. Afişte ayrıca Samsung’un Galaxy AI’sini temsil eden yıldızlar da yer alıyor ve bu da Samsung’un Galaxy Unpacked tarihinde duyuracağı bazı yeni AI özelliklerini geliştirdiğini ima ediyor. Samsung’un yeni AI özellikleri üzerinde çalıştığını iddia eden söylentileri zaten gördük. Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6’nın yanı sıra Galaxy S24 serisinin de One UI 6.1.1 güncellemesiyle yeni yapay zeka özelliklerini alması muhtemel.

mobile.nl, Galaxy Unpacked tarihini açıklarken, etkinliğin yerini belirtmese de, önceki haberlere göre etkinlik Paris’te gerçekleştirilecek. Temmuz ayında 2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan şehir burası. Galaxy Unpacked tarihi, Samsung’un aynı zamanda resmi bir Olimpiyat ortağı olması nedeniyle anlamlıdır.

Çok sayıda sızıntı ve söylenti sayesinde, yakında çıkacak katlanabilir cihazlar, saatler ve diğer ürünler hakkında zaten birkaç şey biliyoruz. Ancak Samsung şu ana kadar gelişmeleri konusunda ağzı sıkı kaldı. Yakın zamanda çıkan bir söylenti, Galaxy Z Flip6’nın selefine kıyasla ABD’de yaklaşık 100 dolar, Avrupa’da ise 140 Euro daha pahalı olacağını iddia ediyor. Bunun doğru olup olmadığını ve daha da önemlisi Samsung’un yeni nesil kapaklı telefonlarının pazar payını nasıl etkileyeceğini görmemiz gerekecek.

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6. nesil katlanabilir cihazların yanı sıra akıllı giyilebilir yüzük (Galaxy Ring adı verilen), Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Tab S10 serisi ve yeniden tasarlanan Galaxy Buds 3 serisi TWS kulaklıkları da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir.