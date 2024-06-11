Geçtiğimiz gün düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinin yıldızı, şüphesiz Apple Intelligence oldu. Apple yapay zekası olarak adlandırılan Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek sorusu, etkinliğin ardından en çok sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek? İşte Apple Intelligence destekli cihazlar listesi.

Apple Intelligence Hangi Cihazlara Gelecek? İşte Tam Liste

Apple Intelligence, birçok yapay zeka özelliğini barındırıyor. ChatGPT destekli Apple yapay zekası, ne yazık ki birçok modelle uyumlu değil. Apple Intelligence uyumlu cihazlar listesi sınırlı cihazı içeriyor. Özellikle iPhone kullanıcıları listeden pek memnun olmayacaktır. Peki Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek?

İşte Apple Intelligence destekli cihazlar listesi:

iPhone 15 Pro Max A17 Pro

A17 Pro iPhone 15 Pro A17 Pro

A17 Pro iPad Pro M1 ve sonrası

M1 ve sonrası iPad Air M1 ve sonrası

M1 ve sonrası MacBook Air M1 ve sonrası

ve sonrası MacBook Pro M1 ve sonrası

M1 ve sonrası iMac M1 ve sonrası

M1 ve sonrası Mac mini M1 ve sonrası

M1 ve sonrası Mac Studio M1 Max ve sonrası

M1 Max ve sonrası Mac Pro M2 Ultra

Apple Intelligence destekli cihazlar listesi beklenden daha az kapsamlı oldu. Biz de WWDC 2024 etkinliğinden önce yaptığımız haberlerde özellikle Apple Intelligence destekli iPhone listesinin sadece en yeni tepe model iPhone 15’leri yani iPhone 15 Pro ve Pro Max’i destekleyeceğini söylemiştik.

Bu öngörülerimiz ve sızıntılar doğru çıkmış gibi görünüyor. Yani Apple yapay zekası ücretsiz olsa bile kullanıcılar bu yapay zekaya sahip cihazlar önemli paralar ödemek durumunda kalacak gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zekası destekli cihazlar listesinde bir sürpriz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!