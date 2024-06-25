Hollandalı e-ticaret platformu mobile.nl, şirketin 6. nesil katlanabilir cihazları tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 10 Temmuz’da düzenleneceğini bir kez daha doğruladı. Ancak Galaxy Z Flip 6 fiyat Avrupa lansmanından önce zaten açıklandı. Telefonun 256GB ve 512GB versiyonlarının sırasıyla 1.340 euro (yaklaşık 10.436 yuan) ve 1.467 euro (yaklaşık 11.425 yuan) fiyatında olacağı bildiriliyor. Daha önce çıkan bir söylentiye göre telefon, ABD’de de 100 dolarlık bir fiyat artışı görecek.

Bağlam açısından Galaxy Z Flip 5’in aynı depolama çeşitleri sırasıyla 1.200 euro ve 1.320 euro olarak fiyatlandırıldı. Bunun ciddi bir fiyat artışı olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Yeni Galaxy Z Flip 6 fiyat, önceki modele göre belirgin bir artış göstermekte.

Galaxy Z Flip 6 fiyatını hak edecek mi?

Donanım açısından Galaxy Z Flip 6’nın bazı dikkate değer yükseltmeleri var. Telefon, daha yetenekli Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile gelecek. RAM ayrıca 8 GB’tan 12 GB’a yükseltildi; bu, uygulamalarınız için daha fazla alan sağlamanın yanı sıra, cihaz içi AI özelliklerinin daha iyi uygulanması için cihazın bazı cihaz üzeri LLM’leri daha iyi çalıştırmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca cihazın, Galaxy S24 serisinde de kullanılan 50MP ana sensörle donatılacağı bildiriliyor. Bunun, önceki modelle karşılaştırıldığında daha iyi görüntü kalitesi sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 6 fiyat artışı ile birlikte gelen bu yükseltmeler, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için önemli olabilir.

Z Flip 6’nın ayrıca, önceki modelin 3.700 mAh kapasitesine kıyasla önemli ölçüde daha büyük olan 4.000 mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Ancak tasarım, aynı 3,4″ harici ekran ve aynı kamera düzeniyle önceki modele benzer görünüyor. Katlanabilir iç panel de önceki modelle aynı boyutta görünüyor.

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Önemli bir fiyat artışı yaşanırken, Galaxy Z Flip 6 fiyat, Samsung’un belirli bölgelerde daha büyük pazar zorluklarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Galaxy Z Flip 6 fiyat, kullanıcıların bütçelerini zorlayabilir ancak sunulan yeni özelliklerle bu artışı haklı çıkarabilir mi, bunu zaman gösterecek.