Öfkeyle, insanlığın bildiği en aşağılık hakareti yapar yani küfür ederseniz iPhone bu zamana kadar oldukça sevimli bir hayvan olan bir ördekle otomatik olarak düzelttiğini görürsünüz. F**k kelimesini yazdığınızda iPhone bunu yıllardır Duck olarak değiştiriyordu. Ancak iOS 17 ile durum değişecek.

Apple, geçtiğimiz hafta WWDC 2023 etkinliğinde en son iOS 17 yazılımını duyurdu. Yeni yazılım, yüzeyde büyük bir değişiklik getirmese de bazı hoş yükseltmeler sunuyor. Bunlardan en önemlisi, Apple’ın “otomatik düzeltme” sorununu çözmesidir. Cupertino şirketi, geliştiricilerin yeni iOS yazılımıyla küfürlü kelimeleri otomatik olarak düzeltmek için makine öğrenimi teknolojisini kullanabileceklerini duyurdu.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “Artık bir kelime yazmak istediğinizde, klavye bunu öğrenecek” dedi.

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Apple’ın otomatik düzeltme özelliği, geçmişte kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu ve sıkça kullanılan “Kahretsin, otomatik düzeltme” ifadesinin ortaya çıkmasına yol açtı. Ayrıca, bir ördek içeren bir mizah akımı da ortaya çıktı.

Bu yeni değişiklik, Eylül 2023’te telefonlarınıza gelecek olan iOS 17 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak. Geliştirici Beta sürümü zaten geliştiriciler için mevcutken, Genel Beta sürümleri Temmuz 2023’ten itibaren kullanıma sunulmaya başlayacak. WWDC sırasında Apple ayrıca, şaşırtıcı bir teknolojiye ve biraz hayrete düşüren bir fiyat etiketine sahip olan yeni Vision Pro kulaklıklarını da duyurdu.