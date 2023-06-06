iOS 17’nin ilk beta sürümü resmi olarak geliştiriciler için yayınlandı. Bu yazılımı yüklemek artık yeni kolaylaştırılmış bir süreçle daha da kolaylaştı. iOS 17 beta sürümünü nasıl yükleyeceğiniz, görünmüyorsa ne yapmanız gerektiği ve diğer ipuçları için takip edebilirsiniz.

Apple, iOS 16.4’ten itibaren geliştirici ve genel beta sürümlerini doğrudan Ayarlar’dan etkinleştirmenize olanak sağladı. Başlangıçta Apple, değişen beta sürümlerini almak için iOS Ayarlarındaki aynı Apple Kimliğiyle giriş yapmanız gerektiğini söyledi. Ancak şimdi beta sürümünde hangi Apple Kimliğini kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.

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İlk beta sürümünde bazı hatalar ve performans sorunları olabileceğini unutmayın. Bu yüzden Beta sürümünü günlük kullandığınız cihazlarınıza yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Ancak bu sürümü çok merak ediyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Beta sürümünü yükleyebilirsiniz.

iOS 17 Beta Nasıl Yüklenir?

Apple Geliştiricisi olarak kayıtlı değilseniz buradan yıllık 99 dolar karşılığında yaptırın. Eğer ücret ödemek istemiyorsanız iPhone’dan buradan siteyi açın ve profili indirip yükleyin. iPhone veya iPad’inizin yeni bir yedeğini alın. iOS 16.4 ve üzeri çalıştıran iPhone veya iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açın. Genel>Yazılım Güncelleme‘ye dokunun Yeni Beta Güncellemeleri düğmesini seçin. Geliştirici Beta‘yı seçin Beta ile ilişkili Apple Kimliğinizi değiştirmeniz gerekirse, alttaki buna dokunabilirsiniz. Bittiğinde Geri’yi seçin Görünen iOS 17 Developer Beta’yı arayın , İndir ve Yükle’yi seçin

Beta güncellemesi görünmüyorsa;

Ayarlar uygulamasından çıkmayı ve yeniden başlatmayı deneyin.

iOS 16.4 veya üstünü çalıştırdığınızı bir kez daha kontrol edin.

Ayarlar > Beta Güncellemeleri’ndeki Apple Kimliğinizin, Apple Developer programı için kullandığınız kimlikle eşleştiğinden emin olun.

iOS 17’nin geliştirme aşamasında olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu güncellemede sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle şarj konusunda iPhone’un şarjında anormal hareketler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden iOS 17’yi yüklemeden önce iki kez düşünmenizde fayda var.

iOS 17 ile gelen belli başlı yenilikler

Safari: Gizli Gezinme, izleyicileri ve yetkisiz erişimi engelleme için geliştirilmiş gizlilik koruması. Kullanılmadığında kilitlenir.

Parola Paylaşımı: iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla parolaları güvenilir kişilerle güvenli bir şekilde paylaşın. Uçtan uca şifrelenmiş.

Sağlık Uygulaması: Günlük ruh hallerini ve duyguları günlüğe kaydedin, ruh sağlığı değerlendirmelerine ve kaynaklarına erişin. Ekran Mesafesi, sağlıklı cihaz kullanımını destekler.

Haritalar: Navigasyon için çevrimdışı haritalar, parklarda iz keşfi, elektrikli araçlar için gerçek zamanlı şarj bilgileri.

AirTag: Konum izleme, ses çalma, Hassas Bulma için en fazla beş kişiyle paylaşın.

Apple Music: Ortak çalma listeleri, arabada SharePlay.

AirPlay: Akıllı içerik paylaşımı, otel TV’leriyle uyumluluk.

AirPods: Uyarlanabilir Ses, Kişiselleştirilmiş Ses Düzeyi, Konuşma Farkındalığı, geliştirilmiş anahtarlama ve arama denetimleri.

Home Uygulaması: 30 günlük aktivite geçmişi, Matter uyumlu kilit özellikleri.

Hatırlatıcılar: Alışveriş listesini otomatik gruplama.

Görsel Arama: Duraklatılmış videolardaki konuları belirleyin, fotoğraf ve videolardan konuları kaldırın.

Siri: Tek bir “Siri” komutuyla etkinleştirin, birden çok komut verin.

Fotoğraflar: Kişiler albümünde geliştirilmiş tanıma.

Gizlilik Güncellemeleri: İletişim Güvenliği, Hassas İçerik Uyarısı.

Erişilebilirlik Güncellemeleri: Yardımcı Erişim, Canlı Konuşma, Kişisel Ses, İşaretle ve Konuş.