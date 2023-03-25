iPhone’unuzdaki bazı fotoğrafları gizli tutmak istiyorsanız, iPhone’unuzdaki fotoğrafları gizlemenin birkaç farklı yolu vardır. Bu kılavuz size cihazınızdaki fotoğrafları gizleyebileceğiniz ve güvende tutabileceğiniz bir dizi farklı yol gösterecektir.

iPhone’unuzdaki fotoğrafları gizlemenin üç ana yolu vardır; cihazınızdaki Notlar uygulamasındaki Fotoğraflar uygulaması aracılığıyla ve fotoğraflarınızı gizlemek için üçüncü taraf bir uygulama kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Fotoğraflar uygulaması ile iPhone’unuzdaki fotoğrafları nasıl gizleyebilirsiniz?

iPhone’unuzdaki fotoğrafları gizlemenin en kolay yolu yerleşik fotoğraflar uygulamasını kullanmaktır, bu Apple’ın uygulamaya yerleştirdiği bir özelliktir ve gizli fotoğraflarınız iPhone’unuzdaki ana albümlerin dışında tutulacaktır, ancak yine de erişilebilir olacaktır.

iPhone’unuzda Fotoğraflar uygulamasını açın ve ardından gizlemek istediğiniz fotoğrafı seçin, fotoğrafın cihazınızda tam ekran olduğundan emin olun. Şimdi iPhone’unuzun sağ üst tarafındaki üç noktaya tıklayın.

Yeni bir menü belirecek ve Gizle seçeneğini göreceksiniz, Gizle’yi seçin ve ardından Fotoğrafı Gizle’yi seçin, fotoğraf daha sonra cihazınızdaki Gizli Fotoğraflar albümüne yerleştirilecektir. iPhone’unuzdaki bu Gizli Fotoğraflar albümüne yalnızca Face ID kullanarak veya parolanızı girerek erişebileceksiniz. Bu fotoğraflar artık aygıtınızdaki ana fotoğraf kitaplığınızda görünmeyecektir.

Ayrıca cihazınızdaki fotoğrafların gizliliğini kolayca kaldırabilir ve bunları ana fotoğraf kitaplığına geri döndürebilirsiniz. Bu, Albümler’e gidip ardından Gizli’ye kaydırarak yapılabilir. Şimdi Gizli fotoğraflar albümünü açmak için Face ID veya parolanızı kullanın.

Göstermek istediğiniz fotoğrafı seçin ve ardından sağ üstteki üç noktaya basın ve Göster’i seçin, fotoğrafınız artık ana fotoğraf kitaplığına geri dönecektir.

Notlar uygulamasında fotoğraflar nasıl gizlenir?

iPhone’unuzdaki fotoğrafları gizlemenin bir başka yolu da Notlar uygulamasını kullanmaktır. Notlar uygulamasındaki bir nota fotoğraf ekleyebilir ve ardından bu notu parola ile koruyabilirsiniz.

Bunu yapmak için cihazınızda Notlar uygulamasını açın ve ardından ekranın altındaki Kamera simgesini seçin, yeni bir menü belirecek Fotoğraf veya Video Seç’i seçin ve fotoğraf cihazınızdaki nota eklenecektir.

Şimdi fotoğrafın gizlendiğinden emin olmak için bu notu parola ile korumanız gerekecektir. iPhone’un sağ üst tarafındaki üç noktaya basın, yeni bir menü görünecektir. Sağ üstteki Kilitle öğesini seçtiğinizde bu not artık Face ID veya Parolanız ile kilitlenecektir.

Notu görüntüledikten sonra, üstteki asma kilidi kapattığınızdan emin olun; not tekrar kilitlenecek ve fotoğraf Face ID ve Parolanız tarafından korunacaktır.

Üçüncü taraf uygulamaları kullanarak fotoğraflar nasıl gizlenir

Apple App Store’da aygıtınızdaki fotoğraflarınızı gizlemenize ve güvende tutmanıza yardımcı olacak bir dizi üçüncü taraf uygulaması mevcuttur. Bunların birçoğu şifreleme özelliğine sahiptir ve fotoğraflarınızı bir parola ile koruma seçeneğiyle birlikte gelir.

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Çok sayıda farklı uygulama mevcuttur, bu nedenle hangisinin sizin için en iyisi olduğunu görmek için Apple uygulama mağazasından kontrol etmeye değer, bunlar arasında bir dizi ücretsiz uygulama ve ayrıca ücretli uygulamalar bulunmaktadır.

iPhone’unuzdaki fotoğrafları nasıl gizleyeceğinize ilişkin bu kılavuzu faydalı bulacağınızı ve özel fotoğraflarınızı cihazınızda güvende tutmanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.