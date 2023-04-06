Saygın forumlarda paylaşım yapan bir sızıntı kaynağı, geçtiğimiz gün haber sitelerine gönderdiği bir iletide Apple’ın iOS 17 sürümünün önemli performans ve kararlılık iyileştirmeleriyle beraber geleceği bilgisini paylaştı. Sızıntı kaynağı, iOS 17’deki en büyük görsel değişikliğin fosilleşmiş denetim merkezinde olacağını söylüyor!

iOS 11’den Beri Değişmeyen Denetim Merkezi iOS 17 ile Değişecek!

Kaynak, iOS 11’in 2017’de yayınlanmasından bu yana büyük ölçüde aynı görünen Denetim Merkezi için planlanan değişiklikler hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Bu menü iPhone kullanıcılarına Wi-Fi, Bluetooth, ekran parlaklığı, ses seviyesi ve diğer birçok sistem ayarına kolay erişim sağlıyor. Denetim Merkezi, iPhone X ve daha yeni modellerde ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırılarak açılabiliyor.

iOS 7 ile tanıtılan Denetim Merkezi bu yıl 10 yaşına giriyor. Söylentilere göre Apple, Denetim Merkezi’ni daha özelleştirilebilir hale getirebilir ve altı yıllık minimal değişikliklerin ardından menünün tasarımını yenileyebilir. Ancak bu yeniliklerin kesin bir listesi ne yazık ki paylaşılmamış.

Beklentiler, firmanın kontrol merkezi tasarımında ufak değişiklikler yapması ve kullanıcıların alıştığı tasarımın bir anda değişmeyeceği yönünde olsa da, iOS 16 ile özellikle kilit ekranında radikal değişiklikler yapan Apple, bu yıl da herkesi şaşırtarak Denetim Merkezi tasarımını kökten değiştirebilir.

Apple’ın iOS 17’yi 5 Haziran’daki WWDC 2023 açılış konuşması sırasında duyurması bekleniyor ve her zamanki gibi ilk beta sürümünün aynı gün içinde test için geliştiricilere sunulması bekleniyor.

Mobil pazardan gelen tahminlere göre, bazı popüler Apple modelleri iOS 17 sürümünü desteklemeyecek. Bunlar arasında 2017’nin ikinci yarısında piyasaya sürülen iPhone 8 ve iPhone X de bulunuyor. Apple’ın bu modellere desteği keseceği iddia edilmişti. Yani yeni Denetim Merkezi’ni iPhone 8 ve iPhone X kullanıcıları deneyimleyemeyebilir.

Android üreticileri de güncelleme konusunda işleri sıkılaştırmış durumda. Son zamanlarda bu konuda iyi bir atak yapan Vivo, ülkemizde üretilen modellere 3 yıl ana güncelleme desteği vereceğini duyurarak önemli bir işe imza atmıştı.

Bununla beraber Huawei cephesi de HarmonyOS ile iyi bir çıkış yapmış durumda. Şirket, HarmonyOS’un Apple’ın iOS işletim sisteminden çok daha sorunsuz olduğunu söylüyor. Bunun doğru olduğunu görüyoruz. Zira iOS 16 firmanın amiral gemisi olan iPhone 14 serisinde bile ciddi sorunlarla beraber gelmişti. iOS 17’nin ne gibi sorunlarla geleceği ise muamma.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iOS 17’de nasıl değişiklikler yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!