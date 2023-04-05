Güvenilir bir kaynak, Apple’ın şirket içi belgelerinde Mayıs ayından itibaren iOS 11, macOS High Sierra ve diğerleri için iCloud hariç Apple Servisleri desteğinin sona ereceğinin belirtildiğini söylüyor. Apple 2017 yılında iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 ve tvOS 11’i yayınladı. Bu işletim sistemleri yıllardır kullanılmıyor ve hala bu işletim sistemlerini kullanan cihaz sayısı oldukça az. Eğer bu işletim sistemlerinden birini kullanıyorsanız yükseltme vaktiniz gelmiş olabilir!

İşte Desteği Kesilecek Apple Servisleri!

Twitter’da StellaFudge adıyla paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı, 2017’den kalma belirli işletim sistemlerinin Mayıs ayı başından itibaren iCloud hariç Apple hizmetlerine erişemeyeceğini paylaştı. Halen bu işletim sistemlerini kullananlardan muhtemelen güncelleme yapmaları istenecek.

Bu durumdan etkilenen tüm işletim sistemleri ise şu şekilde:

iOS 11’den iOS 11.2.6’ya

macOS High Sierra 10.13’ten macOS 10.13.3’e

watchOS 4’ten watchOS 4.2.3’e

tvOS 11’den tvOS 11.2.6’ya

Bu işletim sistemlerinin hepsi ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmış durumda ve uyumlu cihazların çoğu en azından bir sonraki işletim sistemi sürümüne güncelleme yapabilmekte. Örneğin, iOS 11’i destekleyen her iPhone aynı zamanda iOS 12’yi de desteklemekte.

Apple hizmetlerinin kesilmesi için herhangi bir neden belirtilmemiş. Ancak bunun güvenlik endişeleri nedeniyle yaşandığını söylemek mümkün. Öyle ki, Apple güvenlik güncellemeleri konusunda çok ciddi bir firma ve artık güvenli olmayan işletim sistemlerine yüklenen yazılımlar ile başını ağrıtmak istemiyor.

Bununla beraber, Apple Servisleri dışındaki uygulamaların da yavaş yavaş bu sürümlerdeki desteğini çekmesi bekleniyor. Zaten birçok popüler uygulama artık iOS 11’e destek vermiyordu. Bunlara ilerleyen dönemlerde daha fazlası da eklenecek gibi görünüyor.

Android üreticileri de güncelleme konusunda işleri sıkılaştırmış durumda. Son zamanlarda bu konuda iyi bir atak yapan Vivo, ülkemizde üretilen modellere 3 yıl ana güncelleme desteği vereceğini duyurarak önemli bir işe imza atmıştı.

Bununla beraber Huawei cephesi de HarmonyOS ile iyi bir çıkış yapmış durumda. Şirket, HarmonyOS’un Apple’ın iOS işletim sisteminden çok daha sorunsuz olduğunu söylüyor. Bunun doğru olduğunu görüyoruz. Zira iOS 16 firmanın amiral gemisi olan iPhone 14 serisinde bile ciddi sorunlarla beraber gelmişti.

İlginizi Çekebilir: Apple M2 Çip Üretimini Durdurdu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın destek sonlandırma kararı yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!