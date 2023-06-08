Apple iOS 17’de, çıplaklık gibi hassas içeriğe sahip olabilecek gelen mesajları ve dosyaları otomatik olarak engellemek için tasarlanmış yeni bir özelliği iOS’a ekliyor. Eklenen “Hassas İçerik Uyarısı” adlı özellik sayesinde istenmeyen fotoğraflara son!

iOS 17 Kullanıcıların Hayatını Kolaylaştıracak!

Hassas içeriğe sahip olabilecek görselleri bulanıklaştırma özelliği Mesajlar, AirDrop, Telefon uygulaması için Kişi Posterleri, FaceTime mesajları ve üçüncü taraf uygulamalarda gönderilen hassas görüntülere uygulanabiliyor. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının istenmeyen görüntülere maruz kalmasını önleyecek.

Bu özellik etkinleştirildiğinde tüm çıplaklık gibi hassas içeriğe sahip olabilecek görseller ve dosyalar engellenecek. Bu tür içerikler ancak “Göster” düğmesine dokunarak görüntülenebilecek.

Hassas İçerik Uyarıları, Apple’ın çocuklar için eklediği İletişim Güvenliği işlevi gibi çalışıyor ve tüm içerik algılama işlemleri aygıt üzerinde yapılıyor, böylece Apple paylaşılan içeriği görmüyor. Hassas İçerik Uyarıları, Apple’ın geçen yıl çocuklar için sunduğu İletişim Güvenliği seçeneklerinin bir uzantısı diyebiliriz.

İletişim Güvenliği, çıplak görüntüleri çocuklar görüntülemeden önce tespit edip engelliyor. iOS 17 ile birlikte bu da AirDrop, sistem genelinde fotoğraf seçici, FaceTime mesajları ve üçüncü taraf uygulamaları kapsayacak şekilde genişleyecek.

Hassas İçerik Uyarısı özelliği, Apple’ın İletişim Güvenliği işleviyle birlikte çalışarak çocuklar ve yetişkin kullanıcılar için önemli bir koruma sağlıyor. Özellik, daha önce belirttiğimiz gibi içerik algılama işlemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirdiği için Apple bu tür hassas içerikleri göremiyor.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde çıplaklık gibi hassas içeriğe sahip olabilecek görsellerin otomatik olarak engellenmesini sağlayarak daha güvenli bir dijital iletişim ortamında yer alabilirler. Hassas İçerik Uyarısı, kullanıcılara daha fazla kontrol ve güvenlik sağlayarak dijital deneyimlerini iyileştiriyor.

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