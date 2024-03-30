Samsung 7 yıl güncelleme sözü vererek kullanıcılarını şaşırtmış durumda. Eskiden Apple uzun süreli güncelleme desteği ile tanınırken, artık Google ve Samsung 7 yıl güncelleme sözü vererek çıtayı başka bir seviyeye çıkarmış durumda. Peki Android cephesindeki bu güncelleme aşkı nasıl başladı? Samsung 7 yıl güncelleme sözü hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsung 7 Yıl Güncelleme Sözünü Neden Verdi? Hangi Cihazlar 7 Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung’un, Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte hem işletim sistemi hem de güvenlik güncellemeleri olmak üzere 7 yıllık yazılım desteği taahhüdünde bulunduğu duyuruldu. Bu, Samsung’un uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek tüketicilere daha fazla değer sunma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Samsung Başkan Yardımcısı Nicholas Porter ile gerçekleştirilen bir röportajda, şirketin neden 7 yıllık yazılım desteği taahhüdünde bulunduğu soruldu. Porter, tüketici geri bildirimlerinin, uzun süreli yazılım desteğinin akıllı telefon kullanıcılarına önemli bir değer sunduğunu gösterdiğini belirtti.

Porter ayrıca, Samsung’un yapılan araştırmalar sonucunda, insanların artık telefonlarını daha uzun süre kullanma eğiliminde olduklarını ve bu nedenle üreticilerin yazılım desteğini genişletmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Bu, Samsung’un tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunmak için attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsung’un sunduğu uzun vadeli yazılım desteğinin, kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre kullanmalarına ve güncel kalmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu da kullanıcıların, telefonlarının performansından ve güvenliğinden uzun yıllar boyunca yararlanabilecekleri anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy S24 serisi gibi amiral gemisi telefonlarında sunduğu 7 yıl güncelleme desteği birlikte, A serisi gibi orta seviye telefonlarında da uzun vadeli desteği benimsemeye devam ediyor. Örneğin, Galaxy A55 ve Galaxy A35 gibi daha düşük segmentte yer alan telefonlar için de 5 yıllık yazılım desteği sunuluyor. Bu da azımsanmayacak bir destek demek.

Büyük ihtimalle gelecekte de benzer bir strateji göreceğiz. Z Fold, Z Flip, ana Galaxy Tab S modelleri ve Galaxy S serisi akıllı telefonlar gibi üst seviye cihazlar 7 yıl yazılım desteği alırken, Galaxy A serisi gibi orta seviyede yer alan cihazlar 5 yıllık yazılım güncellemesi alacaklar.

Sonuç olarak, Samsung’un uzun vadeli yazılım desteği taahhüdü, şirketin tüketicilerine verdiği değeri ve kullanıcı memnuniyetini artırmaya yönelik kararlılığını gösteriyor. Uzun vadeli desteğin, kullanıcıların telefonlarını güncel ve güvenli tutmalarına yardımcı olacağına inanılıyor.

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